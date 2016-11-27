Sahte diplomayla atamaya rekor ceza

Adana’da, KPSS’den aldıkları düşük puanlar nedeniyle kendi branşlarında ataması yapılamayan öğretmen adaylarının özel öğretim öğretmeni olarak atanması için sahte diploma hazırladıkları iddia edilen çetenin elebaşı ve üyeleri ile ataması yapılan bazı öğretmenlerin de arasında yer aldığı 44 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, çetenin elebaşı olduğu iddia edilen sanığın 306 yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde, atanamayan 25 değişik branşta öğretmenin kendi branşları dışında hazırlanan sahte diplomalarla özel eğitim öğretmeni olarak işe başladığı iddiasına ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, sahte diplomalarla 2015-2016 yıllarında öğretmen atamaişlerinin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Okul Sporları bölümünde çalışan Ziya K. liderliğindeki “Sahte diploma çetesi” aracılığıyla yapıldığı iddiasıyla aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 1’i tutuklu 44 kişi hakkında “Resmi belgede sahtecilik, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından iddianame hazırladı.

306 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Çete elebaşı olduğu iddia edilen Ziya K’nın 306 yıl hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sahte öğretmen atamalarının Hatay, Adana, Mardin, Mersin, Nevşehir, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Kilis il merkezleri ve ilçelerdeki zihinsel engelliler ve özel eğitim okullarına yapıldığı belirtildi.

Sahte diplomaların Ziya K. tarafından çalıştığı Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü interneti kullanılarak yapıldığı belirtilen iddianamede, Ziya K’nin üzerinde ele geçirilen flash bellek içinde çok sayıda üniversiteye ait lisans ve ön lisans diploma örnekleri, transkript, not durumları, ataması

yapılamayan öğretmenler için hazırlanmış sahte diplomalar ile farklı kişilerin kimlik bilgileri ile öğretmen atama durumlarına ilişkin bilgilerin yeri aldığı tablo halinde düzenlenmiş belgeler ele geçirildiği kaydedildi.

‘FLASH BELLEĞİM ÇALINMIŞ’

İddianamede, sanıkların savunmalarına da yer verildi. “Sahte diploma çetesi”nin elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu Ziya K, sanıklardan bazılarını tanıdığını söyledi. Elde edilen suç delillerine değinen Ziya K, flash belleğinin çalınarak suç unsuru belgelerin yüklenmiş olabileceğini iddia etti.

Sürücü kursu sahibi Bayram Ü. de Ziya K’nin kendisine sürücü kursu adayı getirdiğini ileri sürerek, şöyle devam etti: “Sürücü kursuna sık sık gelmeye başladı. Bunun üzerine kendisine kursa geldiğinde tanıdığı kursiyerlerle irtibat kurması için diğer aracı şahıslara yaptığım gibi bir oda verdim. Yanına çok sayıda kişi gelip gidiyordu. Bu kadar çok sayıda kişi gelince dayanamadım ve iş yerine gelen bir şahısla görüştüm. O kişi bana kendisinin üniversite öğrencisi olduğunu, devlet kurumlarında göreve atanmak için Ziya’nın kendisine sahte diploma yaptığını, bu nedenle kendisine 30 bin lira para verdiğini ancak bugüne kadar herhangi bir ataması olmadığı için verdiği parayı geri almak amacıyla buraya geldiğini söyledi. Ben bu bilgiyi öğrenince şoke oldum. Nasıl bir işin içerisine düştüğümü anlayamadım. Sahte diploma ile ilgili hiçbir eylemde yer almadım.”

BEDEN ÖĞRETMENİNE FARKLI BRANŞTA ATAMA

Çete üyesi olduğu iddia edilen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Engin C. ise Adana’da çalışırken sporcu kafilesi listeleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne gittiğinde Ziya K. ile tanıştığını anlattı.

Eşi Hanife’nin atamasını Ziya K’nin yaptığını belirten Engin C, “Ziya, bana daha önce bakanlıktan açıktan atamaların yapıldığını söylemişti, ben de bunu eşim Hanife ile paylaşmıştım. Ziya bana eşimin aldığı puanı sorduğunda 63 ya da 67 puan aldığını söyledim. Benden eşimin bilgilerini istedi, ben de bilgileri verdim. Bana eşim adına düzenlenen geçici mezuniyet belgesini verdi. Eşim, sistemde beden eğitimi öğretmeni olarak atanacağını, nasıl olur da özel eğitim görevlisi olarak atanacağını söyleyerek önce bunu kabul etmedi. Daha sonra bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.” şeklinde bilgiler aktardı.

KEBAPÇIDA BULUŞTU, ATAMA İÇİN 25 BİN TL VERDİ

Engin C, eşinin özel eğitim öğretmeni olarak Kilis’e atandığını aktararak, “Bu durumu arkadaşıma anlattım. O da eşinin ataması için bir kebapçıda Ziya ile görüştü. Atama karşılığında da 25 bin lira para verdi. Benim Ziya’nın

aldığı para ile bir bağlantım yok, ben sadece tanışmalarını sağladım. Benim üzerime bir komplo kurulduğunu düşünmekteyim. Suçlamaları kabul etmemekle beraber, tarafımca kamuya bir zarar olduğu tespit edilmişse soruşturma aşamasında tarafıma bildirildiğinde ödemeyi kabul ediyorum.” ifadesini kullandı.

30’AR BİN LİRA VERDİLER

Bilal B, Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümünden 2009 yılında mezun olduğunu, KPSS’ye hazırlandığını belirterek, beden eğitimi bölümünü bitiren kardeşi Zeliha B. ile birlikte atamalarını yaptıran iki kişiye annesinin 60 bin lira para verdiğini anlattı.

Resim iş öğretmenliği bölümü mezunu Nazife Ç. ise 2010 yılında tanıştığı Engin C’nin aracılığıyla Kilis’te bir okula atamasının yapıldığını ve 4 ay çalıştığını ileri sürdü. Nazif Ç, Engin C’ye de elden 35 bin lira para verdiğini, kamu zararını karşılayacağını belirtti.

Öğretmen adayı bazı sanıklar da aldıkları puanla atanamayacaklarını anlayınca, internet üzerinde görsellerde diploma örneklerinin bilgilerini değiştirerek renkli yazıcıdan çıktılar aldıklarını, hazırladıkları belgelerle de atamalarını yaptırdıklarını ileri sürdü.

SAHTE DİPLOMA BEDELİ 5-60 BİN TL

İddianamenin sonuç bölümünde, aday öğretmenlerin branşları dışında atanmasının daha kolay olması nedeniyle farklı branşlardan tercih yapmak suretiyle sahtecilik faaliyetine zemin hazırladıkları belirtilerek, bütün bu işlemleri sahte düzenlenen her bir diploma için ortalama 6 bin-50 bin lira para karşılığında yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Sahte diplomaların Ziya K. isimli örgüt elebaşı tarafından aracı şahıslarla gönderildiği, aday öğretmenlerin de adlarına sahte düzenlenen bu diplomalarla bilerek ve isteyerek İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ibraz edip kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdiklerine yer verilen iddianamede, bunun Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yazıları, kurumlarla yapılan yazışmalar ve alınan ifadelerden anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, “sahte diploma çetesi” elebaşı olduğu öne sürülen Ziya K. için toplam 306 yıl, çete üyesi Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Engin C. hakkında 51 sene, sanıklardan 4’ü için 27’şer yıl, 1’ine 18 sene, 12’sine 15’er yıl, 24’üne 12’şer sene ve 1’ine de 3 yıl hapis istendi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail