Şahika Ercümen, şehitler için dalacak

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Şahika Ercümen, ‘sabit ağırlık çift palet disiplini’nde 65 metre olan Türkiye rekorunu 68 metreye çıkardı. Şahika Ercümen, bu ayın sonunda Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101’inci yılı nedeniyle, şehitler için 100 metrenin altına dalış yapacak.

Antalya’nın Kaş ilçesinde devam eden Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda bir dünya rekoru, iki Türkiye rekoru kırıldı. 32 sporcu ‘sabit ağırlık çift palet disiplini’nde dalış yaptı. Bayanlarda Slovenya’dan yarışan Alenka Artnik, 3.10 dakikalık sürede 82 metreye dalayarak dünya rekoru kırdı. Önceki rekor 81 metre ile İtalyan Chiara Obino’ya aitti. Çekya’dan Alena Koneçna ise 2 dakika 37 saniyede 70 metreye dalarak Dünya ikincisi oldu.

Türk Milli Takımı’nda yarışan Şahika Ercümen de 65 metre ile kendisine ait Türkiye rekorunu 2.25 dakikalık sürede 3 metre geliştirerek, 68 metreye çıkardı ve bu ona dünya üçüncülüğünü getirdi. Kadınlarda yarışan bir diğer sporcumuz Derya Can ise 2.28 dakikalık sürede 68 metreye inerek dünya dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde yarışan Can Mehmet Arıkök ise 70 metre olan Türkiye rekorunu 2 metre geliştirerek 72 metreye çıkardı. Arıkök, bu mesafeyle dünya altıncısı oldu. İtalya’dan Michele Tomassi 91 metreye 2 dakika 47 saniye ile inerek birinci, vatandaşı Vincenzo Rerri 86 metreye 2 dakika 42 saniyede dalarak ikinci, Danimarka’dan Jester Stechmann ise 85 metreye 3 dakika 22 saniyede inerek dünya üçüncüsü oldu.

Yarışmadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli sporcu Şahika Ercümen, çok mutlu olduğunu belirterek, “Buraya 20 ülkeden sporcu geldi. Dolayısıyla stresli bir ortam var. Kendi evimizde olduğumuz halde avantaj ve dezavantajlarını yaşadığımız bir durum. Antrenmanda yaptığım derecelerin çok daha altında bir derece yaptım ki, garanti olsun istedim. İllaki dünya şampiyonu olup, dünya rekoru kırayım değil de, ülkemize bu zor günlerde madalya kazandırmak inancı ile yarıştım bugün. Dediğim gibi antrenmanlardakinden çok daha kolay bir metre söyledim. Bu da bana dünya derecesi bir madalya madalya getirdi. O yüzden ülkemiz adına da çok mutluyum. Sadece kendim için bu zor günümüzde yüzümüz gülsün diye bu dalışı yaptım. Mutluyum” dedi.

Bir soru üzerine, önümüzdeki günler için dünya rekoru hedefi olduğunu belirten Şahika Ercümen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öncelikle yaptığım her dalış bir Türkiye rekoru oluyor zaten. Bu turnuva bittikten sonra, kısa bir dinlenme döneminin ardından Ekim sonunda da 100 metrenin altında dalış yapacağız. Burada olmayan bir kategori olduğu için onu ayrı bir rekor denemesi yapacağız. Çünkü sualtı sporlarında birçok kategori var. Geçen sene Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 100’üncü yılıydı. Bu yıl 101’inci yılı. Ayrıca son yıllardaki olaylar yüzünden ben şehitlerimiz için 100 metrenin altına dalış yapıp, nefesimi onlar için de tutmak istiyorum. Bu aynı zamanda ülkemize bir dünya rekoru kazandıracak. En büyük amacım bu sporu yaparken, sadece rekor kırmak değil de biraz daha mesaj verebilmek ve kalıcı olabilmek aslında. O yüzden nefesimi böyle özel bir amaç için tutacağım.”

Bayanlarda 82 metre ile dünya rekoru kıran Sloven Alenka Artnik ise kendi dalında aldığı dünya şampiyonluğu için kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Alenka Artnik, “Burası ülkem Slovenya’ya çok benziyor. O yüzden kendimi evimde gibi hissediyorum. Aynı zamanda Kaş’ı yaşayabileceğim bir yer gibi görüyorum. Burası serbest dalış için çok uygun. Bundan sonraki çalışmalarımı buraya gelerek yapabilirim” diye konuştu.

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