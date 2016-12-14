Sağlıkta Yıldırım farkı

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sağlık hizmetinden, hasta nakline, kanser taramalarından laboratuvar işlemlerine kadar birçok konuda hizmetlerine 2016’da aralıksız olarak devam etti.

Yıldırım Tıp Merkezi 2016 yılında acil hasta ve müdahale polikliniğinde 69 bin 378, çocuk polikliniğinde 24 bin 248, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde 7 bin 705, kulak-burun-boğaz polikliniğinde 10 bin 572, göz polikliniğinde 12 bin 909, dahiliye polikliniğinde 12 bin 28, diş polikliniğinde 4 bin 851 ve genel hastalıklar polikliniğinde 539 hasta olmak üzere toplamda 142 bin 230 vatandaşa sağlık hizmeti verdi. Ayrıca merkezdeki laboratuvarda 86 bin 158 bin, radyoloji ünitesinde de 5 bin 795 tetkik yapıldı. İki bin 866 vatandaş da hasta nakil hizmetinden faydalandı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ise geçtiğimiz sene 5 bin 769 kişiye meme kanseri teşhisine yönelik mamografi, 2 bin 457 kişiye kolon kanserinin teşhisine yönelik gaitada gizli kan taraması (GGT) ve 5 bin 973 kişiye de Serviks (rahim ağzı) kanserinin tespiti amacıyla smear taraması yapıldı.

‘ÖNCELİĞİMİZ SOSYAL BELEDİYECİLİK’

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sağlık İşleri Müdürlüğü’müz yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam ediyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını gerçekleştirerek Yıldırımlıların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tıp merkezimiz, alanında uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi ilke ediniyor. Amacımız modern tıbbi cihazlar ile Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak” dedi. Yıldırım Belediyesi’nin sürdürdüğü sağlık hizmetlerini çok önemsediğini dile getiren Başkan Edebali, “İlçemiz sınırları içerisinde yaşayıp, hizmetin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak. Mutlu bir toplum ancak sağlıklı bireyler ile oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.

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