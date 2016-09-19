Yeni eğitim-öğretim yılı için okul alışverişi yaparken, sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat edilmeli. Denetimleri sık yapılan yerlerden alışveriş yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, kanserojen maddelere karşı uyarılarda bulundu.

2016-2017 yeni eğitim-öğretim yılı yarın okullarda çalınacak ilk zille birlikte açılacak. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenci velileri de çocuklarının okul malzemelerini tamamlamak için kırtasiye alışverişlerine hız verirken, kalemden, boyaya, defterden çantaya kadar birçok okul malzemesinin kanserojen madde taşıma olasılığı velileri alışveriş yaparken tedirgin ediyor.

Çocukların sağlığını tehlikeye atmamak için öğrenci velilerine uyarılarda bulunan kırtasiyecilere göre ise bu tedirginliği ortadan kaldırmanın en önemli yolu okul malzemelerini, denetimleri sık yapılan kırtasiyecilerden almaktan geçiyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi velilere, kırtasiye alışverişleri konusunda uyarılarda bulunan kırtasiyeci Mehmet Uludağ, piyasada hemen hemen her yerde kırtasiye malzemelerinin satıldığını belirterek, “Kırtasiye malzemesi satan birçok yerde denetim yok denecek kadar az. Hal böyle olunca bu yerlerde satılan ürünlerin çoğunda kanserojen madde riski var. Bizim kırtasiyeciler olarak denetimlerimiz ise sık sık yapılıyor, bundan dolayı bizim ürünlerimizin hiçbirinde kanserojen madde bulunmuyor” diye konuştu.

Çocukların okul malzemeleriyle içli dışlı olacağını bundan dolayı da ürünlerin sağlıklı olması gerektiğini vurgulayan Uludağ, “Mesela bir çocuk okul çantasıyla yatıp kalkacak ve çantaya sürekli içli dışlı olacak, ders çalışmak için elini çantaya sürecek sonra o eli tekrar ağzına sürecek. Eğer bu çanta kanserojen madde taşırsa o maddeyi çocuk vücuduna alacak ve sağlığı bozulacak. Velilerimiz buna çok dikkat etmeliler, bahsettiğimiz bu konu çok ciddi bir konu” dedi. Sağlık Bakanlığının kırtasiyecileri sık sık denetlediğini de aktaran Uludağ, “Bakanlıktan yetkililer sürekli gelip bizleri denetliyor. Bu denetimlerde bütün okul malzemeleri için denetimler yapılıyor ve faturalar kontrol ediliyor. Bir sıkıntı olduğu zaman hakkımızda derhal işlem yapılıyor. Tabi bu denetimler sadece kırtasiyecilere yapılıyor, diğer yerlerde bu denetimlerin yapıldığını bilmiyoruz” şeklinde konuştu.