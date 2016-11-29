Sağlık Bakanlığı’ndan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde, muayene randevularının 5 dakikada bir verilmesine ilişkin talimat ve genelge yayımladığı iddialarını yalanladı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Sağlık Bakanlığı, hastane yönetimlerine gönderdiği genelge ile Merkezi Hasta Randevu Sistemine (MHRS) göre, 10 dakika olan randevu aralığının 5 dakikaya indirilmesini istedi.” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bakanlığımıza bağlı hastanelerde muayene randevularının 5 dakikada bir verilmesi konusunda hiçbir talimatımız ve genelgemiz yoktur. Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ’ın direktifleri, kaliteli bir muayene için en az 10 dakika, ihtiyaç duyulan branşlarda ise yeterli zamanın ayrılmasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca MHRS etkinliğini artırma ve randevuları düzenleme çalışmasının sürdürüldüğü, iddia edilen duruma ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

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