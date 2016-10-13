Sağlık Bakanı Recep Akdağ: “Memnuniyette %80’i hedefliyoruz”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Üsküdar Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. 2016-2017 Akademik Yılı’nın ilk dersini “Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm” konusunda veren Akdağ, memnuniyette %80’i hedeflediklerini söyleyerek dönüşüm sürecinde en önemli paydaşlarının halk olduğunu kaydetti.



Üsküdar Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı’nın ilk dersinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ öğrencilerle buluştu.

Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşması Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından yapıldı. Tarhan’ın açılış konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, “Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm” konulu yılın ilk dersini verdi.

Akıllı tahtayı ilk kez kullanıyorum

Katılımın yoğun olduğu derste Bakan Akdağ, elektronik kalem ve dijital ekrandan oluşan akıllı tahta kullandı. Bunun üzerine Akdağ, “Harvard’da ders verdim ancak akıllı tahtayı ilk kez Üsküdar Üniversitesi’nde kullanıyorum” dedi.

Bunun üzerine salondan alkış sesleri yükselirken Prof. Dr. Recep Akdağ, “Harvard’da da ders verdim ama akıllı tahtayı ilk defa kullanacağım. Bütün öğrencilerimizin ilkokullarda bile bu tahtaları kullanabildiğini biliyorsunuz. Orası biraz klasik herhalde. Türkçe’de ne dendiğini bilmiyorum bağışlayın, Türkçe’nin konuşulduğu yerde İngilizce konuşmayı pek sevmem, flipchart diyorlar. Kâğıtları çevirip çevirip yazıyorsunuz. Hala onları kullanıyorlar. Muhtemelen onları da muhafaza ediyorlar değerlendirmek için” diye konuştu.

En önemli paydaşımız halk oldu!

Bakan Akdağ, “Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm” başlıklı dersinde dönüşümü gerçekleştirirken yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu süreçte en önemli paydaşın halk olduğunu belirten Bakan Akdağ, “Sağlık sistemi hasta, doktor, hastane, hemşire, sağlık personeli, eczacı, hasta yakını gibi pek çok paydaştan oluşur. Sistemi dönüştürmek isterken sadece bu paydaşlardan bir parçasına temas ederek düzeltilmez. Bu nedenle dönüşüme ihtiyaç vardı. 2013’te Türkiye’ye gelen Dünya Bankası’ndan bir araştırmacı Sağlık Dönüşüm Programı’nı değerlendiriyor, paydaşlarla görüşmüş, 20 grupla görüşmüş ancak bu kadar kıdemli bir araştırmacı halktan bir kişiyle dahi konuşmamıştı. Hayretler içinde kalmıştım. Bizim dönüşümüzün altında yatan en önemli sebeplerden biri, biz en önemli paydaşı her zaman halk olarak gördük. Halkın desteğini arkamıza alarak her zaman yürüdük çünkü onun ihtiyacı vardı, dönüşümü zaten onun için yapıyorduk” dedi.

Amacımız %80 memnuniyet

“Ana gaye vatandaşı memnun etmek” diyen Bakan Akdağ, vatandaş memnuniyetinin arttığını TÜİK rakamlarının da gösterdiğini söyledi. 2012 yılında %75 olan sağlıkta memnuniyet oranını önümüzdeki yıllarda %80’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Akdağ, “Önünüze ulaşılabilir ama iddialı hedefler koymalısınız. Erişilebilir ama iddialı hedefler, bu sizi teşvik eder. Böylece bir adım daha ileri gitmeye gayret edersiniz. Dünyada %80 sağlık memnuniyetine erişmiş ülkeler var. Onlar bizden çok zengin ülkeler ama biz niye ulaşmayalım” dedi.

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