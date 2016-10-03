Sabiha Öğretmen 101’inci yaşını öğrencilerle kutladı

Mustafa Kemal Atatürk’ün başını okşayarak, “Okuyup, öğretmen ol” tavsiyesi ile öğretmen olan Sabiha Özar, 101’inci doğum gününü Bucalı öğrencilerle kutladı.

101’İNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

Kozağaç Pırlanta Merkezini ziyaret ederek Atatürk’ü anlatan Sabiha öğretmen, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın doğum günü sürpriziyle duygu dolu anlar yaşadı. Piriştina, Sabiha Özar’ın 101’inci yaşını kutlarken, “Nazar değmesin” diyerek, nazar boncuklu kolye hediye etti.

‘ATATÜRK OKUYUP ÖĞRETMEN OLUN’ DEDİ

Bucalı öğrencilere Atatürk’ü anlatan Özar, 8 yaşındayken, cumhuriyetin ilan edilmesinden kısa bir süre önce Konya’ya gelen Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma fırsatı yakaladığını, başını okşayan Atatürk’ün kendilerine “Okuyup öğretmen olun” tavsiyesinde bulunduğunu belirtti. Özar, bu tavsiyeyle hayatına yön verdiğini ve cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden biri olduğunu söyledi.

ATATÜRK RESMİNİ ARMAĞAN ETTİLER

Sürpriz doğum günü pastasını keserken duygulanan Özar, elini öpüp, doğum gününü kutlayan öğrencilere hediyeler dağıttı. Kozağaç Pırlanta Merkezinde geçici bakım hizmeti alan öğrenciler de kendi yaptıkları Atatürk resmini Sabiha öğretmene armağan etti.

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