Rüzgar Çetin tahliye edildi

Savcı, Rüzgar Çetin’in ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Rüzgar Çetin tahliye edildi. Kararın oy çokluğuyuyla alındığı, Çetin’in hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildiği öğrenildi. Çetin, 8 aydır tutukluydu.



1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı trafik kazası davasında mütalaasını açıklayan savcı; Rüzgar Çetin’in “bilinçli taksirle öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün eşi ve ailesinin, 8 ay sonra davanın 5’inci duruşması öncesi Rüzgar Çetin hakkındaki şikâyetlerini geri çektikleri ortaya çıkmıştı.

”HIZLI DEĞİLDİM”

Rüzgar Çetin, mütalaaya karşı savunmasında ”Almış olduğum alkol azdır. Alkolün etkisi altında değildim. Yasal sınırlar içindedir. Ben kazaya sebep olacak hareket içinde olmadım. Kamera kayıtlarından da bellidir, hızlı değildim” dedi.

Son sözü sorulan Çetin, “Çok üzgünüm, keşke olmasaydı. Bir insanı sevdiklerinden ayırdığım için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Rüzgar Çetin, yattığı süregöz önüne alınarak tahliye edildi. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

DURUŞMADAN NOTLAR

Duruşma salonunda mağdur taraftan kimsenin olmaması dikkat çekti. Salonda Rüzgar Çetin’in yakınları ve arkadaşları var. Mahkeme heyetinin ise değiştiği öğrenildi.

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