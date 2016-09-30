Rüzgar Çetin davası sil baştan

Şehit polis İsmet Fatih Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz Adana Adalet Sarayı’na giderek, “şikayetinden vazgeçtiğine” ilişkin dilekçesini İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.



Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in çarptığı otomobilde şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz şikayetinden vazgeçti.

Adana’da oturan Özlem Alagöz, avukatı Yılmaz Aboşoğlu ve Gökay Gültekin ile birlikte Adana Adalet Sarayı’na giderek, “şikayetinden vazgeçtiğine” ilişkin dilekçesini, UYAP’tan davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.Yaralanan polis memuru Emre Tetik de şikayetinden vazgeçmişti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail