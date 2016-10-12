Rusya’nın kararı Bursalı ihracatçıların yüzünü güldürdü

İhracatçılar, Rusya’ya bazı ürünlerin ithalatının önünün yeniden açılmasının sevincini yaşıyor.



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan da , Türkiye’nin yaş meyve sebze sektöründe en önemli pazarı konumunda bulunan Rusya Federasyonu’na yönelik ihraç yasağının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yasağın kaldırılmasının narenciye başta olmak üzere pek çok meyve ve sebzenin ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Yazgan, “Bu gelişme sayesinde soğuk hava depolarında beklettiğimiz armut ve sultani üzümlerimiz (çekirdeksiz üzüm) Rusya’daki raflarda olacak.” ifadesini kullandı.

Yazgan, Türkiye’nin bu pazardaki eski konumuna rahatlıkla ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, yörenin ihracatının yüzde 80’inin Rusya’ya yapıldığını, dolayısıyla iki ülke arasında yaşanan sıkıntıdan en çok zarar gören bölgenin de Doğu Karadeniz bölgesi olduğunu söyledi.

Yaş sebze ve meyve ihracatında ilk sırada yer alan firmaların da bölge firmaları olduğunu ifade eden Gürdoğan, “Soçi’nin kapanmasıyla Samsun’da gemileri bulunan Trabzonlu ihracatçılar, gemi ve tır çalışanları işsiz durumdaydı. Adana, Mersin ve Manisa’da fabrikaları bulunan ihracatçılarımızın merkezleri burada olması nedeniyle vergilerini de buradan ödüyorlar. Dolayısıyla 1 milyar 320 milyon dolarlık bir ihracat rakamımız var.” diye konuştu.

“Anadolu coğrafyasının lojistik üstünlüğünü sürdürmesi gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları görüşme sonrası alınan kararları sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Gürdoğan, “Bu ay içinde bu kapının tekrar açılmasıyla gerek birliğimize bağlı ihracatçılar gerekse de Ege ve Akdeniz’deki üreticiler gelecek korkusu yaşamadan yeniden pazardaki yerini alabilecek. Türkiye geneline baktığımızda tarım sektörünün, Türkiye nüfusunun yüzde 40’ını temsil ettiğini görüyoruz. Bugün ihracatta geldiğimiz nokta yeterli mi diye baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 2023 yılındaki hedeflere varmamız için Anadolu coğrafyasının lojistik üstünlüğünü sürdürmesi gerekiyor.” dedi.

Olumlu gelişmelerin ardından Rus iş adamlarının da kendileriyle iletişime geçmeye başladığını aktaran Gürdoğan, şöyle devam etti:

“Onlar da yaşanan süreci bizim gibi dikkatle ve mutlulukla takip ediyorlar. Bizi arayan iş adamlarıyla ilk etap neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Ayrıca bugün Rusya ile uçak krizinin ardından geçen sürede Türkiye’nin yaşadıklarını, dostumuzun ve düşmanımızın kim olduğunu çok daha iyi görmemiz lazım. Bugün şehit kanlarının durabilmesi için bizlerin daha çok çalışarak ekonomik özgürlüğümüze kavuşmamız gerekiyor. Güçlü ekonomi ve güçlü ihracat ve güçlü altyapıyı devreye sokmamız gerekiyor.”

Türk Akımı Projesi

Türk Akımı projesine de değinen Gürdoğan, “Türkiye’de ve Ortadoğu’da oynanan oyunların bu akım projesiyle ilgili olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü gelecekte Türkiye’nin önünün açık ve parlak olduğu görülüyor. Bu projeler hayata geçtiği zaman Türkiye vazgeçilmez bir ülke konumuna gelecek. Kişi başına düşen gelirin de artacağı varsayıldığında özellikle gelişmiş ülkelerin Türkiye’nin önünü tıkamak istediklerini, Güneydoğu’da yaşanan olayların bundan kaynaklandığını biliyoruz.” diye konuştu.

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