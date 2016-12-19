Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis ile girdiği çatışmada öldürüldü. RTÜK saldırıyla ilgili haberlere kısıtlama getirdi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, katıldığı bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki saldırı sonrası zanlı ile polis arasında çatışma çıktı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ancak ağır yaralandığı belirtilen Karlov, polis ile zanlı arasındaki çatışma devam ettiği için bir süre olay yerinde bekledi.

KARLOV HAYATINI KAYBETTİ

Rus haber ajansı: Büyükelçi Andrey Karlov yaşamını yitirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

RUSYA BÜYÜKELÇİSİ’Nİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ

Olay yerindeki muhabirler şunları söyledi: “Bizim Ankara büromuzdan muhabirimiz Haşim Kılıç olayla ilgili fotoğrafı çeken muhabirimiz. Çamkatka fotoğrafları sergisi vardı. Büyükelçi konuşurken saldırgan önce havaya ateş ediyor. Sonra büyükelçiyi sırtından vurmuş. Daha sonra salonu boşaltmış. İçeride bir kez daha büyükelçiyi tekrar vurmuş. İçeri polis kimliği göstererek girdiği öne sürüldü. Takım elbiseli kravatlı ve silahlı bir şekilde içeri giriyor. Büyükelçi ve saldırgan halen içeride. Polis operasyon hazırlığında”

SALDIRGAN, SİYAH TAKIM ELBİSELİ

Olay yerindeki muhabirler yaşananları şöyle anlattı: Rus büyükelçiliğinin düzenlediği bir fotoğraf sergisi vardı. Konuşma sırası büyükelçiye geldiğinde bizim koruma olduğunu düşündüğümüz, siyah takım elbiseli bir adam büyükelçinin arkasında duruyordu. Bir anda havaya ateş açtı. Ardından büyükelçiyi vurdu.

Saldırgan daha çok Halep’le ilgili şeyler söyledi. Sonra insanların dışarı çıkmasını istedi. İnsanlar dışarı çıkarken birkaç el daha ateş etti büyükelçinin bedenine. Sanırım o esnada bir mermide davetlilerden birinin ayağına geldi. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin güvenlikleri bir polis kimliği göstererek girdiğini söyledi. İçeride yaklaşık 100 kişi vardı davetli olarak tamamını boşalttı. İnsanlar kaçarken büyükelçiye birkaç el daha ateş etti.

Saldırgan özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda vurularak öldürüldü.

Ağır yaralı olan Büyükelçi Karlov, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıda 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılar arasında durumu ağır olan olmadığı öğrenildi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Türkiye ile temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, büyükelçinin ağır yaralandığı doğrulandı.

GÖRGÜ TANIKLARI

“Gözümüzün önünde silahlı saldırıya uğradı. Kendimizi dışarıya zor attık” dedi.

KORUMA POLİSİ GİBİ GİRDİ

Saldırının 20-25 yaşlarındaki bir kişi tarafından gerçekleştirildiği ve zanlının etkinliğin gerçekleştirildiği binaya koruma polisi gibi girdiği öğrenildi.

“SURİYE’NİN HESABINI VERECEKSİNİZ”

Saldırganın ayrıca silahını ateşlemeden önce “Ya Allah Bismillah… Suriye’de sivillere bomba yağdırdınız. Suriye’nin intikamı alınacak” diye bağırdığı iddia edildi.

Saldırının yarın Moskova’da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak Suriye konulu kritik toplantı öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

RTÜK’TEN YAYIN KISITLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyurdu.