Rus Büyükelçisi suikastinde CIA parmağı mı var?

Milliyet yazarı Tunca Bengin Rus Büyükelçi Karlov’un suikastine dair çok çarpıcı iddialarda bulundu



İşte o yazı:

Ankara’daki suikastın arkasında kim var? “Terörist polis”in okuduğu okullar, bağlantılar, olay sonrası gözaltılar FETÖ’yü işaret ediyor. Bu noktada da iki soru var: Suikast emrini örgüt mü verdi, yoksa FETÖ bu eylemde taşeron mu? Taşeronsa da tek adres olağan şüpheli CIA mı?

Her ikisi de olası. Yani FETÖ, “Hâlâ benim gücüm, adamlarım var” diye hem Türkiye’ye hem de ABD’ye mesaj vermek istemiş ya da Türkiye-Rusya yakınlaşmasından ve Suriye’deki gelişmelerden tedirgin olan CIA bir kurgu yapmış olabilir. Peki, dünyanın birçok noktasındaki kirli oyunlarda parmağı olan CIA bu denklemin çok kolay çözüleceğini kestiremez mi, dolayısıyla da bu kalleşlikte FETÖ’yü taşeron olarak kullanan bir başka gücün dahli olamaz mı? Bunlar da mümkün zira biliyoruz ki; FETÖ bugün devlete, orduya sızmış dünyanın en profesyonel terör örgütlerinden biri; içinde iş adamı, siyasetçisi, diplomatı, medyası, yani herkes var. Bu gibi terör örgütlerine vekâlet savaşlarının asli aktörleri küresel ya da bölge ülkeleri gizli servislerinin eleman sızdırdıkları da bir gerçek.

Yani böyle bir olaya sütre gerisindeki diğer aktörlerin direkt dahli olmasa da, bilip görmezden gelmesi olası. İşte bu noktada akla gelen bir başka soru da şu: Rusya gibi bir ülkenin gizli servisi KGB bu olayı nasıl atladı?

Üstelik de son iki haftadır Ankara ve İstanbul’daki temsilciliklerine yönelik çok sayıda protesto eylemi varken…

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