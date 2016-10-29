Rotaryenler Cumhuriyet için buluştu

Bursa Rotary Kulübü’nün öncülğünde 2440 bölge Bursa Kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen çalıştayda cumhuriyetin kazanımları anlatıldı.

Plaza 16’da düzenlenen ‘Cumhuriyetin Kazanımları Çalıştayı’na Prof Dr. Seçil Karal Akgün, Prof. Dr Ergün Aybars, Prof Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. İhsan Güneş, Prof. Dr. Bülent Çukurova katıldı.

Çalıştayda konuşan Prof Dr. İhsan Güneş, “Cumhuriyeti ilan etmek bir şey değil önemli olan koruya bilmek koruya bilmek içinde cumhuriyetin bize birey ve devlet olarak ne kazandırdıklarımızı da hatırlamamız lazım, unutmak korumayı zorlaştırıyor. Hatırlayarak, kafamızda tutarak, cumhuriyeti daha kolay koruyabiliriz. Bu cumhuriyet, paydaşları gibi kendi iç dinamiklerinin zorlanması sonucunda ortaya çıkmış bir şey değildir. ” dedi.

Prof Dr. İhsan Güneş, “İngiltere ve Fransa’da olduğu gibi iç mücadelenin sonunda değil, cumhuriyet bir ulusal kurtuluş savaşı sonucunda ortaya çıkmıştır. Ülkemiz işgale uğramış, bu işgalden kurtarabildiğiniz topraklar üzerinde bir cumhuriyet kurulmuştur. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamız lazım. Cumhuriyet tepeden inme bir şekilde gelmiş demek değildir. Cumhuriyet halkın seçtiği meclisle ve milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Yönetimin doğrudan doğruya halkta olduğunu gösterir. Cumhuriyet devlet yönetimine halkı ortak etmiştir. Cumhuriyetin insanlara en yaraşır bir sistem olduğu o günkü şartlarda görülmüştür. Cumhuriyet özgürlüklerin en geniş olduğu bir rejimdir. Ferdin hür olabilmesi için her şeyden önce devletin özgür olması gerekiyor. Cumhuriyet bize bunu sağlamıştır. Bunu sağladığı için de çok rahatlıkla ayakta durabilme imkanına sahip olabiliyoruz” dedi.

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