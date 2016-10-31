Roma Tiyatrosu`nda etkinlikler başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan ve İznik Roma Tiyatrosu’nda kazı çalışmalarının tüm yıl boyu devam etmesi öngören protokol kapsamında kış dönemini kazı çalışmalarına başlanırken, bilgilendirme toplantısı ile alandaki ilk etkinlik de gerçekleştirilmiş oldu. Toplantıda konuşan İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, bakanlık himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi’nin finansal desteği ile tam zamanlı yapılan çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Kazıları yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aygün Ekin Meriç, bugüne kadar yapılan kazıları kaldığı yerden devam ettirdiklerini belirterek, çalışmaları 3 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin ardından tarihi ve kültürel miras çalışmalarında rotayı İznik’e çeviren ve göl içindeki batık bazilikanın sualtı müzesine dönüştürülmesi, çini fırınları, Abdülvahap Tepesi, hanlar ve medreselerle, surların gün yüzüne çıkarılması gibi birçok projenin startını veren Büyükşehir Belediyesi, yoğun çalışmanın meyvelerini toplamaya başladı. 1964 – 1980 arasında İstanbul Üniversitesi tarafından, 1980 – 2006 arasında Arkeolog Bedri Yalman tarafından Roma Tiyatrosu’nda belirli dönemlerde yapılan kazı çalışmalarının hız kazanması için iki yıl önce Büyükşehir Belediyesi devreye girmişti. Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle kazı ve restorasyon çalışmalarının yılın bir bölümü değil, tam zamanlı olarak yıl boyunca yapılması kararlaştırılmıştı. Protokol kapsamında Kültür Turizm Bakanlığı himayesindeki çalışmalara finans desteği Büyükşehir Belediyesi’nce sağlanırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü de kazılara başlamıştı. Yaz dönemi çalışmalarını tamamlayıp, kış dönemi için start veren ekip, tarihi antik tiyatrodaki ilk etkinliği de bilgilendirme toplantısı için düzenlemiş oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi´nin ortaklaşa düzenlediği bilgilendirme toplantısına İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas, İznik Müze Müdürü Haydar Kalsen ile kazı başkanlığını yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, Doç. Dr. Ali Kazım Öz, Dr. Fatih Hakan Kaya, ve vatandaşlar katıldı. Roma Tiyatrosu orta tonoz bölümünde gerçekleşen etkinlikte konuşan İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, “Yıllardır süren arkeolojik çalışmalar son zamanlarda olumlu bir şekilde hızlandı. Tabi ki bu çalışmaların hızlanmasının sebebi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bu çalışmaların tüm yıl tam zamanlı bir şekilde yürütülmesine yönelik imzalanan protokol. Bugün burada bu çalışmaların meyvelerini görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde Büyükşehir Belediyemizin, finansal desteği, 9 Eylül Üniversitesi ve hocalarımızın gayretli çalışmaları ve yine Bakanlığımız adına Müze Müdürlüğümüzün kazı başkanlığında bu çalışmalar yürüyor. Bizler de gerek Kaymakamlık olarak gerek Belediye Başkanlığı olarak bu çalışmaları yakından takip etme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocaları Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, bir İzmir ekibi olarak İznik’in kendilerini büyülediğini belirterek, bugüne kadar yapılan kazıları kaldığı yerden devam ettirdiklerini söyledi. İznik’in tarihi hakkında bilgiler veren Meriç, Roma Tiyatrosu’ndaki çalışmaları 3 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Doç. Dr. Ali Kazım Öz, Roma dönemine ait eserler arasında en görkemlilerinden birinin de tiyatro olduğunu belirterek, bu tiyatronun dünya çapında çok az örneği olduğunu kaydetti.

Dr. Fatih Hakan Kaya da son 30 yıl aralıklarla devam eden kazılarla ortaya çıkan tiyatroyu bütüncül olarak restore edip, ilçeye kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Sunumun ardından davetler, kazı alanını gezdi.

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