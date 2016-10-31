Rizeli gençler her yerde onu arıyor

FETÖ’nün imamı Adil Öksüz’ün başına konan 4 milyon TL’lik ödülün ardından Rizeli gençler Gürcistan’a giderek Öksüz’ü aramaya başladı.



15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin yaşandığı gece Akıncı Üssü’nde yakalanıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan sonra kaçan Adil Öksüz’ün Gürcistan’a kaçtığı iddia ediliyordu. Darbenin en önemli kişilerinden biri olan ve İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesine koyduğu Adil Öksüz’ün başına 4 milyon lira ödül konmuştu.

RİZELİ GENÇLER İZ PEŞİNDE

Bakanlığın bu açıklamasından sonra Adil Öksüz’ün yakalanması için çalışmalar hız kazandı. Verilen ödülün büyüklüğü sebebiyle Rize’den bir grup gencin de Gürcistan’a giderek Adil Öksüz’ü aradığı açıklandı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail