Rio’dan güzel haber!

2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda Goalball Kadın Milli Takımı, finalde Çin’i 4-1 yendi. Türkiye, bu sonuçla olimpiyatlardaki üçüncü altın madalyasını kazandı.



2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda Goalball Kadın Milli Takımı, finalde Çin’i 4-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Future Arena’da oynanan final müsabakasındaTürkiye Goalball Kadın Milli Takımı finalde Çin’i 4-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.Türkiye, bu başarısıyla Paralimpik Oyunları’ndaki üçüncü altın madalyasını elde etti.

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