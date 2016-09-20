Rio şampiyonları yurda döndü

2016 Rio Paralimpik Oyunlarında 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.



Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinden bugün saat 21.50’de İstanbul’a gelen milli takım kafilesi, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde tezahüratlar ve çiçeklerle karşılandı. Kafilede, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Halterde kadınlar 41 kiloda altın madalya kazanan Nazmiye Muratlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ciddi bir sakatlıktan çıkıp da bu yarışı kazandım. Bu altın madalyayı alabilmek için çok mücadele ettim. İkinci kez bir zafer kutlamak istiyordum. Bu altın madalyayı, şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, Cumhurbaşkanımız ve Türk halkı için aldım. Orada İstiklal Marşı’nın okunması bambaşka bir duyguydu. Güzel derecelerle döndüğümüze inanıyorum ama bu ülkemiz için yetmez. Biraz daha çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Judoda kadınlar +70 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Mesme Taşbağ da, Türkiye’ye madalya ile döndüğü için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Gönül isterdi ki altın madalyayla dönelim ama bronz madalya oldu bu sefer. İnşallah daha sonra altın madalyayı da kazanırız” dedi.

Kaynak : İHA

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