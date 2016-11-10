Renkleri dokunarak hissettiren sergi

Dokunulmazlıkları kaldıran resimler Parıltı için sergilendi.

Görme engelli çocukların bebeklikten eğitimlerinin sonuna kadar yanında olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği için anlamlı bir resim sergisine imza atıldı. Görme engellilere renkleri dokunarak hissettiren serginin geliri de yine Parıltı’daki çocukların eğitimine gidecek.

Her şey görmeyen ve az gören çocukların eğitim gördüğü Parıltı Derneği’nin Genel Sekreteri Nuran Koçtur’un ressam Hülya Düzenli’yi dernekteki çocuklarla tanıştırmasıyla başladı. Derneğin duvarındaki beyaz ve kabatma harflerden oluşan haritalar ressamı derinden etkiledi. O da Parıltı’daki çocuklar için tablolar yapıp sergilemeye karar verdi.



Parıltı’nın Genel Sekreteri Nuran Koçdur ile Yönetim Kurulu Üyesi Monik İpekel ressam Hülya Düzenli’ye teşekkür etti.

Düzenli sonrasında yaşananları şöyle anlattı “Gözlerimi kapatıp o kabartma haritalara dokunmaya başladım ve fark ettim ki hiç bir şey göremiyorum. O gün eve döndüğümde görmeyen kişilere onların dünyasında olmayan ‘renk’ kavramını anlatmak istedim. Çok araştırdım. Okula 1 kaç kez gidip sorular sordum. Ama renkler onlar için hiç bir şey ifade etmiyordu. Saçma buluyorlardı. Ben de 3 ana 3 ara renk kullanarak 12 tablo yaptım. Dokunulduğunda tablonun üzerinde etki yaratsın diye çizgi kabartmaları kullandım. Çizgilerin de yatay dikey kırık eğri olmasının bir dili vardır. Heyecan yaratabilir sakinlik dinginlik etkisi olabilir. Resimlerin üzerinde brel alfabesiyle yazılmış alanlar var orada renge dair ipuçları var. Onlar da dokunduklarında heyecanlı ve mutluydu. Beyaz için ‘beyazınız parlak mı ben burada ışık hissediyorum” dediler. Dokunduklarında hissettiler o rengin parlaklığını. Bu beni de çok şaşırttı. Biz resimde dokunulmazlıkları kaldırdık.

İstanbul Ulus’taki Liv Hospital’ın girişindeki sergi 20 Kasım’a kadar gezilebilecek.

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