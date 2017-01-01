Reina’nın sahibinden açıklama

Saldırıya uğrayan Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan hurriyet.com.tr’ye konuştu. Koçarslan, “Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Göz göre göre bu saldırı meydana geldi’ sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını belirterek, “Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim’de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım” diye konuştu.

İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece klubü Reina’ya düzenlenen, terör saldırısının ardından ilk aradığım isim eğlence mekanının sahibi Mehmet Koçarslan oldu. Koçarslan, telefonu gözyaşına boğulmuş bir şekilde hıçkırıklarla açtı. Geçmiş olsun dileklerimden sonra, kendisine olayın bir terör saldırısı mı yoksa münferit bir olay mı olduğunu sordum.

Henüz saldırının ardından dakikalar geçmişti, olayın boyutu medya mensupları tarafından bilinmiyordu. Mehmet Koçaraslan’ın ağzından çıkan ilk söz ‘Offfffffffffffff’ oldu. Ağlıyordu. ‘Kaleşinkoflarla girmişler içeri şerefsizler. Onlarca adanın etrafından offf’ dedi. ‘İçeri giren şerefsizler Kalenikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda denizden dahil güvenlik önlemleri alındı. Göz göre göre bu saldırı meydana geldi’ dedi.

Mehmet Koçarlaslan’ın bu sözlerinin ardından ise bu sözler bir takım çevreler tarafından, ‘Amerikan istihbaratınının işletme sahibi Mehmet Koçarslan’a bilgi verdiği şeklinde yorumladı, Koçarslan hedef tahtasına oturtuldu.

“SÖZLERİM ANLAMININ DIŞINDA PAYLAŞILDI”

Sabah saatlerinde tekrar telefonla konuştuğumuz Mehmet Koçarslan, bir yandan gece işletmesinde meydana gelen hain terör saldırısının acısını yaşıyor bir yandan da sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını söylüyordu. Mehmet Koçarslan şunları söyledi: ‘İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış. Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim’de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir. 17 Aralık’tan beri Beşiktaş’tan Bebek istikametine kadar İstanbul polisi 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturmuştu. Polis arkadaşlar yağmurda, çamurda görev yapıyor, aramalar gerçekleştiriyordu. Hatta dün bu kontrol noktaları 4’e çıkartılmış. Benim çalışanlarım bile işyerine bu aramalardan geçerek gelmişler. Bütün bu önlemlere rağmen hain saldırı gerçekleşti’ dedi.

BAKAN SOYLU: BU TİP İSTİHBARATLAR SÜREKLİ GELİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, İstanbul için yoğun önlemler alındığını belirterek, “Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerekse DHKP-C içinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler, gerekse de kendi istihbarat örgütlerimiz. Bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalı, kimisi de daha ziyade şurada bir olay olacak yönünde. Özellikle yılbaşı ile ilgili arkadaşlarımız her tarafta önlemler aldı. En yoğun önlemler de İstanbul’da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu olmuştur. Bir kısmı istihbarat, bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgedeydi Ortaköy’deki o Beşiktaş Belediyesince düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi için. Özellikle yılbaşından önce birçok operasyon da gerçekleşti. Bu tip istihbaratlar sürekli geliyor, buna yönelik tedbirler arkadaşlarımız tarafından alınıyor” diye konuştu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail