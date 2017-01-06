Reina saldırısıyla ilgili soru işaretleri

Ortaköy katliamından kurtulanların ifadeleri, bazı ölenlerin kimlikleri ve çelişkili bilgiler Reina Katliamı’ndaki sis perdesini daha da kalınlaştırıyor. İddialar arasında saldırıda bir istihbarat örgütünün parmağı olduğu da var.



ORTAKÖY’DEKİ 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina Katliamı’nın firari tetikçisini yakalamak için operasyon üstüne operasyon yapılırken, yabancı basın ve sosyal medyada yeralan bilgiler, saldırı hakkında akıllara korkunç sorular getiriyor.

KUŞKULU 5 NOKTA

Saldırıyı analiz eden uzmanlar ‘bir istihbarat örgütü parmağı’ değerlendirmesi yaparken, kurtulanların ‘biri kadın 3 saldırgan olduğu’na dair ifadeleri, katliam yerinden ilk görüntüleri paylaşan kişinin İslam karşıtlığıyla bilinen Zvi Lando isimli bir İsrailli olması, katledilen isimlerin Ortadoğu’nun önemli işadamları ve yöneticileri veya akrabası çıkması, saldırıdan yaralı kurtulduğunu belirten bir ABD’linin ifadelerindeki çelişkiler saldırı üzerindeki kuşku örtüsünü daha da kalın hale getiriyor.

HİZBULLAH FİNANSÖRÜ AİLENİN KIZI

Reina’da hayatı kaybeden ve yaralılar arasında yer alan bir çok ismin ekonomik ve politik kimlikleri de dikkatleri çekti. Ölenlerden birinin ABD tarafından Hizbullah’ın finansörü olmakla suçlanan Şami Ailesi’nden İlyas Şami’nın kızı Rita Şami olmasına dikkat çekiliyor.

– Reina’da hayatını kaybeden Abis Rizvi, Hindistan Parlamentosu Milletvekili Rajya Shabha’nın oğlu. İnşaat firması Rizvi Group’un CEO’su, film yönetmeni ve yapımcı.

– Rita Şami’nin, Lübnanlı ünlü işadamı İlyas Şami›nin kızı (Şami Ailesi’nin Hizbullah’ın finansörlerinden biri olduğuna dair bir ABD raporu var)

– Irak asıllı Ürdünlü iş adamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldırısında öldü. Ürdün ve Irak’ta yatırımları olan El-Sarraf’ın, Ürdün’de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi. Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan işadamlarından biri olarak biliniyordu.

-Reina’da yaralananlar arasında milletvekili Estefan Doveyhi’nin kızı Büşra Düveyhi de yer aldı.

– Iraklı Jalal Abbas da Erbilli zengin bir ailenin üyesi.

‘ÜÇ SALDIRGAN VARDI’

Reina’dan kurtulan Suudi vatandaşı Hasan Kaşıkçı, El Arabiya’ya verdiği röportajda katliamda üç saldırgan olduğunu ve bunlardan birinin kadın olduğunu söyledi.ünlü işadamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni olan Kaşıkçı, insanlardan birinin “Neden o (she zamiri İngilizce›de kadınlar için kullanılıyor) bizi öldürmek istiyor?” diye bağırdığını duyduğunu belirtti. İyi eğitimli olduklarının altını çizen Kaşıkçı, “Rastgele ateş etmediler, masaların arasında gezip hedef alarak bize saldırdılar” dedi. Aksanlarından Arap olmadıklarının belli olduğunu söyleyen Kaşıkçı, yabancı olduklarını fakat uyruklarını bilemeyeceğini bildirdi.

Eşiyle birlikte denize atladığını belirten Kaşıkçı, bir Suudi kızın daha kendileriyle birlikte atlamaya çalıştığını fakat kafasından vurulduğunu söyledi. Kaşıkçı, olaydan sonra yaşananlar hakkında da şu bilgileri verdi: “Polisler bizi güvenli bir kafeye oturttu. Su getirdiler. Hepimizi dizdiler. Aramızdan birinin şüpheli olduğunu söylediler. Her birimize yanımızdakileri teşhis etmemizi istediler.”

ESRARENGİZ BİR AMERİKALI

Reina’da yaralanan ABD’li Jacob William Raak’ın garip tavırları, şüpheli ifadeleri dikkat çekti. Yılbaşı gecesi için Reina’ya ‘Yakup’ Raak adıyla rezervasyon yaptırdığı belirlenen Raak, sıcağı sıcağına yaptığı ilk açıklamada “Bu çılgın insanlar ateş ettiler” demiş ancak “Kaç kişiydiler” sorusuna ise “Bir kişi gördüm” cevabını vermişti.

Bacağından vurulduğunu söyleyen ve Ambulansta görüntülenen Raak’ın vurulmuş gibi bir hali olmadığı ve hiç kan görünmediği değerlendirmesi de yapıldı. Ülkesine döndükten sonra NBC News’e ilginç açıklamalar yapan Raak, saldırganın yerde yatanlara ateş ettiğini anlatarak, kalçasından vurulduğunu ve merminin dizine kadar ulaştığını söylemişti. Raak, “Vurduğu insanlara tekrar ateş ediyordu. Yerde yatarken vuruldum. Ama hiç hareket etmedim. Sadece beni vurmasına izin verdim” diye konuşmuştu. ABD’nin Delaware eyaletinde küçük bir işyeri sahibi olduğu aktarılan ve İstanbul’daki arkadaşlarını ziyaret için Türkiye’ye geldiği belirtilen Raak, Reina’da dokuz kişilik bir grup içinde olduğunu bildirdi. Raak, saldırıda bu gruptaki yedi kişinin vurulduğunu söyledi. ABD’de Pensilvanya eyaletinin Chadds Ford kasabasında doğup büyüyen 35 yaşındaki Raak’ın, şu anda da aynı eyalette yaşadığı ve küçük bir şirket sahibi olduğu belirtiliyor. Şirketinin de askeri malzemeler üreten bir firma olduğu öğrenildi. Askeri okul mezunu Raak’ın şapkasında “quiet storm” yazdığına dikkat çekilirken bunun ABD Kara Kuvvetleri’ne istihbarat üreten bir şirketin programı olduğunu iddia edildi.

‘HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİ’

Saldırıdan sonra İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan Reina’nın barmeni Mehmet Yılan’ın ifadeleri de akıllarda soru işaretleri oluşturdu: “Hedef gözeterek ateş etti. İçeri girer girmez sola döndü. Kendime daha önce buraya gelip gelmediğini sordum zira yeri iyi biliyordu. Denize bile ateş etti. Gemilerin yanaşmasını istemiyordu.”

İLK GÖRÜNTÜLER BIR İSRAİLLİ’DEN

İngiliz Daily Mail’de saldırının ardından ilk paylaşılan fotoğraflar Zvi Lando’nun Twitter hesabına ait. Arap karşıtlığıyla tanınan Zvi, Reina saldırısının ardından paylaştığı fotoğrafları sildi. Daily Mail ise Reuters’tan gelen olay fotoğraflarını koyarak Zvi’nin resimlerini haberinde bir daha kullanmadı.

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