Ortaköy’deki gece kulübü saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar’ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Ortaköy’de gece kulübünde yaşanan silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da hayatını kaybetti Karcılar’ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Erdek’e götürüldü.