Rahatsızlanan hemşireye hastaneden tepki çeken uygulama

Aydın’ın Çine İlçesi Devlet Hastanesi’nde görevli anestezi teknikeri Elif Ceylan Kılıç, rahatsızlanarak gittiği daha önce 8 yıl çalıştığı ve sorunlu olarak ayrıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde, acil servise alınmadığını öne sürerek savcılığa suç duyusunda bulundu ve valiliğe şikayet dilekçesi verdi. Valilik, iddia ile ilgili inceleme başlattı.



Aydın’da oturan ve Çine Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikeri olarak çalışan Elif Ceylan Kılıç, geçen 1 Ekim’de şiddetli baş ağrısı, göz kararması ve halsizlik şikayetiyle daha önce 8 yıl görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. Daha önce çalıştığı ve sorunlu olarak ayrıldığı hastaneye alınmadığını ileri süren Kılıç, savcılığa suç duyurusunda bulunup, valiliğe şikayet dilekçesi verdi. 28 yıl çeşitli hastanelerde anestezi teknikeri olarak görev yapan Kılıç’ın şikayet dilekçelerindeki anlatımına göre sorunlar geçen Şubat ayında Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yaparken yaşanan ‘etik’ tartışmasıyla başladı. Dilekçesinde, Atatürk Devlet Hastanesi’nde bazı doktorların anlaşamadığını, bu nedenle sık sık tartışma yaşandığına dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi:

“Geçen 2 Şubat’ta doktor E.O. bir başka doktor hakkında ameliyata hazırlanan hastaların yanında, ‘Yaşasın. O bu hastaneden gidiyor’ diyerek sevindi. Bunun üzerine kendisini ‘Doktor hanım, bu etik değil, işimize yoğunlaşalım’ diye uyarıda bulundum. Ancak, bu uyarımın ardından hastanede sürekli baskıya uğradım. Bacaklarımdaki rahatsızlık nedeniyle görev kıyafeti yerine pantolon giydiğim için uyarı cezası verildi. Uyarı cezası ardından da geçen 21 Temmuz’da Çine Devlet Hastanesi’ne tayinimin çıkarıldığını öğrendim. Bu süreçte yaşadığım sıkıntılar nedeniyle rahatsızlanıp, 1 Ekim’de Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gittim. Ancak, oradaki güvenlik görevlisi, ‘Elif abla sen Çine’ye tayin olmuşsun. Başhekim Baykul Karakuş’un ‘Elif Ceylan Kılıç’ı içeri almayacaksınız’ diye emri var’ dedi. O sırada tanıdığım bir doktoru görüp içeri girmek istedim. Ancak güvenlik görevlisinin engeliyle karşılaştım. Yaşadıklarımın ardından ağlayarak hastaneden ayrılıp, savcılığa suç duyursunda bulunup, valiliğe şikayet dilekçesi verdim.”

Kılıç’ın şikayeti üzerine Aydın ValisiÖmer Faruk Koçak devreye girip, görevlendirme yaparak inceleme başlattığı bildirildi. Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Baykul Karakuş ise, kendisinin devlet memuru olduğunu belirterek, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Kaynak :İHA

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