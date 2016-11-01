Rabia’dan acı haber!

Edirne’de arkadaşlarıyla kaldırımda yürürken otomobilin çarparak ağır yaraladığı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Karaca, 13 günlük yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşti.



Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Rabia Karaca, geçen 18 Ekim’de Trakya Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlarını ziyaret etmek için Edirne’ye geldi. Kentte akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Rabia Karaca, Şükrüpaşa Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi’nde kaldırımda yürürken, Serkan Çalışkan’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kıza çarpan otomobil park halindeki araçlara vurarak durabildi.

Rabia Karaca, olay yerine çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanede 13 gündür yaşam mücadelesi veren üniversite öğrencisi Rabia Karaca’nın beyin ölümü gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Abdullah Taş, “Trafikkazasından 13 gündür yatan hastamız Rabia Karaca’nın beyin ölümü dün gerçekleşti. Hastamız şu anda makineye bağlı olarak kalbi atıyor” dedi. Haberi alan genç kızın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇTI İDDASI

Rabia Karaca’ya otomobiliyle çarpan Serkan Çalışkan, kaza sonrası otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar, Serkan Çalışkan’ın alkollü olduğu için kaza yerinden kaçtığını iddia etti. Olayın sabahı Cumhuriyet Polis Karakolu’na giderek ifade veren Çalışkan, korktuğu için kaçtığını savundu. Çalışkan, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Genç kızın ailesinin hukuki yollara başvurarak, duruma itiraz edeceği belirtildi.

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