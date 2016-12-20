‘Putin istedi, Erdoğan tereddütsüz kabul etti’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da yaptığı konuşmada Putin’in büyükelçi suikasti için Rus heyet önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tereddütsüz kabul ettiğini açıkladı.



Moskova’nın ev sahipliğinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in bir araya geldiği üçlü zirve başladı.

Halep için bir araya gelen bakanların gerçekleştirdiği toplantıda dün akşam Ankara’da düzenlenen büyükelçi suikastı da gündeme taşındı.

LAVROV: TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Toplantı öncesi düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Devlet başkanlarımızın dün ifade ettikleri gibi bu trajedi uluslararası terörizmle daha etkin bir şekilde mücadele etmemizi gerektiriyor. Bugünkü ikili toplantımız ve üçlü toplantımız; Suriye’deki çözüme, insani yardımın ulaşımının kolaylaştırılmasına, siyasi çözüme yönelik çalışmamıza katkı sağlayacaktır. Ve teröristlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir .Suikastin her detayını araştırmalıyız. Türkiye’nin olaya verdiği hızlı reaksiyondan dolayı minnettarız. Teröristlere aman vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE DE EN AZ RUSYA KADAR ÜZGÜN

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Rusya’ya başsağlığı dileklerini ilettikten sonra bu alçak saldırının hesabının mutlaka sorulacağını vurguladı. Çavuşoğlu Karlov’un adının yaşatılacağını belirterek büyükelçiliğin bulunduğu sokağın adının Karlov olacağını açıkladı.

Çavuşoğlu şunları söyledi;

” Ben yoldayken sizin büyükelçiniz, bizim dostumuz Andrey Karlov’a terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Andrey Karlov, zor şartlarda bile görevini en iyi yapan önemli bir diplomattı. Rusya zaten her zaman en iyi diplomatlarını Ankara’ya gönderir, bu da ilişkilerimize verdiği önemi gösterir. Andrey Karlov, iyi bir diplomat olmanın yanı sıra harika bir insandı. Benim için iyi bir dosttu. Dün Cumhurbaşkanlarımız ve bizler görüştük. Şunu bilmenizi isterim, dünkü olaydan dolayı en az Rusya kadar Türkiye ve Türk halkı da üzgündür.

PUTİN İSTEDİ, ERDOĞAN TEREDDÜTSÜZ KABUL ETTİ

Bu saldırının amacı iki ülkenin katettiği yolu yok etmektir Rusya ve Türkiye bunun farkında ve buna asla izin verilmeyecek. Bu alçak terör saldırısının arkasında kimler var ortaya çıkarmak zorundayız, bunu da birlikte başaracağız. Sayın Putin’in önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan tereddütsüz kabul etti ve uzmanlarınız Ankara’ya ulaştı ya da ulaşmak üzere. Uzmanlarımız şeffaf bir şekilde beraber çalışacak, bu saldırının arkasındakileri açığa çıkaracaklar. Bu saldırının hesabı mutlaka sorulacak.

SOKAĞA KARLOV ADI VERİLECEK

Büyükelçimizin adını hem Ankara’da hem kalbimizde yaşatacağız. Büyükelçilik sokağının adı Karlov olacak. Bir kez daha sizlere ve Rus halkına baş sağlığı diliyoruz.

Türkiye ve Rusya son dönemde işbirliği yaparsa neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Biz bu işbirliğini hem Suriye için hem de diğer alanlar için devam ettireceğiz. Böyle zor bir günde bile bir arada olmamızın anlamı budur.”



Görüşme öncesinde Çavuşoğlu ve Lavrov, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un anısına oluşturlan köşeye çiçek bıraktı.

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