Potada kadınlar derbisi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında karşılaşıyor.



İki rakibin potada gücünü göstereceği hazırlık maçı, bu akşam, saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı maç BRT 2’den naklen yayınlanacak.

Basketbolun yıldızları Kıbrıs’tan geçecek

Basketbol şöleni niteliğinde gerçekleşecek olan hazırlık maçında basketbolseverler her iki takımın kadrosunda bulunan dünyanın yıldız baskbetolcularını izleme şansı bulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi hazırlıklarına Kıbrıs’ta devam edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçının ardından Perşembe günü antrenmanlartına Kıbrıs’ta devam edecek ve Cuma günü ligin ilk devresinin son maçı olan Adana Aski maçı için Adana’ya gidecek.

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