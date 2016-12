Polis-Millet el ele

Hain terör saldırısı Türkiye’yi tek yürek yaptı. Birçok ilde öğrenci ve öğretmenler görev başındaki polislere taziye ziyaretinde bulunurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Şırnak’ın Silopi ilçesinde öğretmen ve öğrenciler İstanbul’daki terör saldırısına tepki amacıyla polislere taziye ziyaretinde bulundu. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ile beraberindeki öğretmen ve öğrencileri, Silopi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Eken polisevinin kapısında karşıladı. Öğrenciler, ziyaret sırasında polislere karanfil verdi. Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cevahir Tatar, Eken’e Türk bayrağı hediye ederek, “Sizinle burada buluşmak çok güzel, heyecan ve gurur verici bir şeydir” dedi. Bu ülkenin çok zorlu aşamalardan geçtiğini belirten Tatar, şöyle konuştu: “Hepimiz biliyoruz. Özellikle Güneydoğulu olmak bambaşka bir şey. Bu kadar zor şeyler yaşadıktan sonra Allah’ın bize nasip ettiği bu huzurlu ortam gerçekten de insanı mutlu ediyor. Zaten hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımızda oldunuz. Hendekler açıldı, en zor zamanımızı yaşadık. Evlerimizi resmen terk edip kaçtık ama siz her zaman arkamızda oldunuz. Hiçbir zaman kaçmadınız. Ülkemizi korudunuz, kolladınız. İnanıyorum ki inşallah Allah bu ülkeye her zaman huzur ve refah getirecek. Ülkesi için canını feda edecek bu güzel yiğitleri, bu güzel insanları hiçbir zaman zor durumda bırakmayacak. Her zaman yanımızdasınız, okullarımızdasınız. Sağımızda siz, solumuzda siz. Kendimizi güvende hissediyoruz.”

‘KANLARI YERDE KALMASIN’

Öğrenci Selma Oflas ise saldırıda şehit olan polislere başsağlığı dileyerek, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eken de “Bu gidişle hocalarımızın desteği ile hizmetler sürdüğü müddetçe biz de en sağlıklı, en güvenli ortamda eğitimin verilmesi için çalışacağız. Arkadaşlarımız gerçekten gecesini gündüzüne katarak bu hizmeti veriyor” diye konuştu. Terörle mücadelede, üzerlerine düşen görevi hayatlarını ortaya koyarak yaptıklarını belirten polis memuru Yasin Eker ise öğretmenlerden insan yetiştirmelerini istedi. Komiser Abdülmecit Ak da, çocukların kendilerini severek ve şefkatli ellerde büyümeleri gerektiğini söyledi. İstanbul’daki terör saldırısına değinen Ak, şöyle konuştu: “Bu menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimizin birçoğu operasyonlar zamanında buradaydı. Burada Silopi’nin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koydular. Emin olun bizim için şehit olmak en yüksek mertebe.” Öte yandan Bilecik’teki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, polislere tek tek harflerle oluşturdukları “Polisimin Yanındayım” yazısıyla desteklerini gösterdiler. Muğla Bodrum’da da “155 Polis İmdat” ihbar hattına gelen kavga ihbarı üzerine bir markete giden polisler, pasta ve çiçekle karşılandı. İşyeri sahiplerinin şehitler nedeniyle polise taziye dileğinde bulunmak için böyle asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

İHBARLA OKULA ÇAĞIRIP GÖNÜLDEN ALKIŞLADILAR

Kavga ihbarında bulunan İstanbul Kurtköy Anadolu Lisesi öğrencileri, gelen polisleri ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla karşıladı. Okuldan içeriye giren polisler neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Kurtköy Anadolu Lisesi öğrencileri, son yaşanan olaylar sonrası polis ekiplerine büyük bir sürpriz yaptı. Polise duydukları sevgilerini göstermek için kavga ihbarı vererek polislerin okula gelmesini sağlayan öğrenciler polisleri ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla karşıladı.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısının ardından sporculardan sanatçılara ülkenin tüm kesimden polislere karşı sevgi gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Ama bu diğerlerinden biraz farklı. Kurtköy Anadolu Lisesi öğrencileri polis ekiplerini arayarak okulun içinde bir kavga meydana geldiğini ve ekip yönlendirilmesini istedi. İhbar üzerine polis ekipleri okulun yolunu tuttu. Okula vardıklarında ise onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Tüm öğrenciler ve öğretim görevlileri ellerinde Türk bayraklarıyla polise sevgi gösterisinde bulunmak için yerlerini aldı. Okuldan içeri giren polis neye uğradığını şaşırdı. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde slogan atan onlarca öğrenci, polislere çiçek verdi. Polis, öğrencilerin bu anlamlı jestinin ardından siren çalarak okuldan ayrıldı. Ahmet ALTINDİŞ / SABAH

STK’LAR DA UNUTMADI

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise görevli polislere baklava ikram ederken, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Çetin’e Türk bayrağı teslim etti. Son günlerde Türkiye’de yaşanan terör olaylarını kınamak ve polislere destek olmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) emniyet müdürlüklerine ve polis merkezlerine başsağlığı ziyaretinde bulunuyor. Bu kapsamda Akçakale’de bir araya gelen 20 STK temsilcisi de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek taziye ziyaretinde bulundu. STK’lar görevi başında olan polislere ziyaret sırasına yanlarında getirdikleri baklavaları ikram ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. STK temsilcileri, “Temsil ettiğimiz dernek üyelerimizle birlikte hepimiz birer polis, birer askeriz” diyerek, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Çetin’e Türk bayrağını teslim etti.

POLİSE SALEP İKRAM ETTİLER

Mardin’de, İstanbul’daki terör saldırısına tepki gösteren öğrenciler, güvenlik güçlerine salep ikramında bulundu. Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde faaliyet yürüten bir grup üniversite öğrencisi, polis noktalarını ziyaret ederek, görevli polislere salep ve çikolata ikram etti. Ziyaretlerde öğrenciler, terör saldırısında şehit olan güvenlik güçleri için dua edip, başsağlığı diledi. Taziye ve destek olmak amacıyla emniyet görevlilerini ziyaret ettiklerini söyleyen Mardin Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ, “Polisimizin acısı bizim acımızdır. Hepimiz polisiz” dedi. Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyan güvenlik güçleri, güzel ve anlamlı desteklerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

