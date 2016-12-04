“Polis ağabeyleri’ ile engelleri aşacaklar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ÇOGEP kapsamında 15 engelli gence istihdam garantili kurs veriyor.

Kayseri’de 15 engelli genç, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında verdiği takı tasarım kursuyla iş engelini aşacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliği yaparak, 15 engelliye yönelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tesislerinde 28 Kasım’da istihdam garantili takı tasarım kursu başlattı.

Yaklaşık 1,5 ay ve 232 saat sürecek derslerin ardından sertifikalarını alacak engelliler, kurs sonunda iş sahibi olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Proje sorumlularından polis memuru Mesut Eroğlu (42), projeyle gelecekte 15 engelli gence iş imkanı sunacak olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Projeye oldukça güzel tepkiler aldıklarını belirten Eroğlu, “Mahalle polisi arkadaşlarımızla engelli vatandaşlarımızı tespit ettik. Bu engellilerimizi bire bir görüşerek kursumuza davet ettik. Çalışmalarımız sonucunda 15 engelli vatandaşımız kursumuza başladı ve şu an eğitimlerine devam ediyor.” diye konuştu.

Eroğlu, talep olması halinde bu tip çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Kurs bitiminde katılımcılara sertifika verilecek ayrıca tüm kursiyerlerimize İŞKUR tarafından iş imkanı sağlanacaktır. Bu çalışmamızdan dolayı kursiyerlerimizin aileleri de oldukça memnun kaldı. Bu tip çalışmalarımız sadece kursiyerlerimizi ya da ailelerini değil, bizleri de oldukça mutlu ediyor. Umarım kurs bitiminde çalışmaya başladıklarında iş hayatlarında da burada ki gibi başarılı olurlar. Şu an hepsi çok mutlu, inşallah hep böyle mutlu olurlar.”

Kurs öğretmeni Zehra Salman da böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve engelli kursiyerlerin de son derece istekli gözüktüğünü dile getirdi.

“Eve kapanmak istemiyorum”

Kursiyerlerden Gizem Duran (22) ise kurs sonunda çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Engelli olmasından dolayı eve kapanmak istemediğini vurgulayan Duran, “Arkadaşlarım ve bütün engelli vatandaşlar adına çok teşekkür ederim. Ailelerden ricam, engelli arkadaşlarımızı lütfen eve kapatmasınlar. Kurs bittikten sonra çalışmak istiyorum. Eve kapanmak istemiyorum. Kendim ve arkadaşlarım adına bu kurs sayesinde işe gireceğimiz için çok mutluyum.” dedi.

“Eve tutsak olmaktan kurtuldum”

İbrahim Korkmaz (22) da bu kurs sayesinde hayata bağlanmaya çalıştığını ifade ederek, “Eve tutsak olmaktan ben de kurtuldum. Devamlı evde oturuyordum. Bu kurs sayesinde hayata bağlanmaya çalışıyorum.” dedi.

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