Piyasalar ‘Moody’s’i takmadı

Moody’s’in hamlesinin ardından gözler dün piyasanın nasıl tepki vereceğine çevrilmişti. Ancak, üç ihaleye rekabetçi olmayan teklifler dahil 19 milyar 554 milyon lira talep geldiği görüldü.



Türkiye’nin kredi notunu spekülatif seviyesine düşüren Moody’s’in cuma geceki hamlesinin ardından gözler dün piyasanın nasıl tepki vereceğine çevrilmişti.

Beklenildiği gibi dolarda yükseliş, borsada düşüş gözlendi ama öyle bir veri var ki Türkiyeekonomisine güvenin devam ettiğinin kanıtı oldu. Hazine Müsteşarlığı dün 3 borçlanma ihalesi düzenledi.

Bu ihalelerde rekabetçi olmayan teklifler dahil toplam satış kamu hariç 5 milyar 891 milyon lira olurken 3 ihaleye rekabetçi olmayan teklifler dahil 19 milyar 554 milyon lira talep geldi.

TALEP 4 KATINA ÇIKTI, GÖSTERGE TAHVİL FAİZİ İNDİ

Yani talepler ihale miktarının 4 katına çıktı. Hazine ihalelerinde borçlanma senetlerinin faizleri de oldukça önemliydi. Öyle ki dün piyasalar açıldığında 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 10.01’e çıkmıştı, bu ihalelerde ortaya çıkan faiz oranları gösterge tahvil faizini de etkileyecekti. Üç ihalede de faizler beklentilerin altında tek hanede kaldı, bu haber sonrası uzun vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 9.80’e, kısa vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 8.95’e indi.

9 YILLIK TAHVİLDE REEL FAİZ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hazine’nin eylül borçlanma programı içinde gerçekleştirdiği gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında bileşik faiz yüzde 8.98, gösterge 10 yıllık tahvilde yüzde 9.94, TÜFE’ye endeksli dokuz yıllık tahvilde reel faiz ise yüzde 2.55 ile beklentilerin altında kaldı.

İKİ YILIN EN GÜÇLÜ TALEBİ

Talep ise iki yılın en yüksek seviyesine yakın geldi. Hazine 11 Temmuz 2018 itfalı 6 ayda bir yüzde 4.35 kupon ödemeli sabit kuponlu gösterge tahvili, 14 Ocak 2026 itfalı 6 ayda bir yüzde 1.35 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli tahvili ve 11 Şubat 2026 itfalı 6 ayda bir yüzde 5.30 kupon ödemeli gösterge tahvili yeniden ihraç etti. Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek de Twttier’dan, “Kredi notundaki düşüşe rağmen Hazine ihalelerine güçlü talep geldi ve faizler beklentilerden düşük” dedi.

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