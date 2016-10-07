Piyanist İdil Biret’ten muhteşem konser

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM), dünyaca ünlü Türk Piyanist İdil Biret’in de sahne aldığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın (BBDSO) 2016-2017 sezonunun açılış konserine ev sahipliği yaptı.

Sanata ve sanatçıya her zaman katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer seneler olduğu gibi bu senede BBDSO destek veriyor. BBDSO, yeni sezonun açılış konserini Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda verdi. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konseri, Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni, Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nden Muhsin Özlükurt, iş ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim izledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi ve İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sanat Direktörü İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konserin ilk bölümünde Beethoven’in ‘Coriolan’ Uvertürü-Op:62 adlı eseri sanatçılar tarafından seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde ise dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, Bursalıların yoğun alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Mükemmel performansıyla dinleyenleri etkileyen İdil Biret, Çaykovski’nin ‘Op: 23 – Si bemol minör 1. Piyano Konçertosu’nu orkestrayla beraber Bursalılar için seslendirdi.

Konserin son bölümünde ise orkestra tarafından Dvorak’ın ‘Op:88 – Sol majör 8. Senfoni’ adlı seslendirildi. Konserin sonunda ünlü sanatçı İdil Biret, orkestra şefi İbrahim Yazıcı ve sanatçılar dinleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserin ardından Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni, ünlü sanatçı İdil Biret’le biraraya geldi. Bursa’da birçok kez konser verdiğini, Bursalıların sanata olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen İdil Biret, Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nun Türkiye’nin en iyi iki salonundan birisi olduğunu belirtti. Böylesi bir eseri sanata kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden İdil Biret, Bursa’ya sık sık gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni ise, dünyaca ünlü bir sanatçıyı Merinos AKKM’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bursalıların sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiğini hatırlatan Çepni, salonu dolduran binlerce kişinin bunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

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