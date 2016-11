Pilotluğu kendi puan sistemlerine göre dağıtıyorlarmış

Konya operasyonunda deşifre edilen 44 pilot, itirafçı olup FETÖ’yü anlattı: Örgütün puan sistemiyle 5 alanı F-16 pilotu, 1 alanı ise yer subayı yaptılar. İslam’ın şartı olmasına rağmen oruç tutmamızı da yasakladılar



Konya’daki FETÖ soruşturmasında deşifre edilen 73 mahrem pilottan 44’ü, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak, TSK’yı yöneten örgüt abilerini deşifre etti. Örgütün kendilerini ‘robotlaştırdığını’ belirten itirafçı pilotlar, 15 yıldır parçası oldukları örgüte ilişkin de çok çarpıcı bilgiler verdi. İşte, örgütünün çok gizli olarak tanımladığı, ByLock kullanmayan, hatta ailelerinin bile Gülen örgütü üyesi olduklarını bilmediği mahrem pilotların itirafları:

‘ORUÇ TUTMAMIZA İZİN VERMEDİLER’

“Bizi ortaokulda tespit ettiler. Öğrenci evlerinde özel olarak ders çalıştırıp askeri okullar ve harp akademilerine hazırladılar. Geçmişimizde örgütle bağlantı olmaması için, örgüte ait olmayan dershanelere kaydettirdiler. TSK’nın okullarına adım atmamızdan itibaren de gölge gibi takip ettiler. İslam’ın şartı olmasına rağmen, deşifre olmayalım diye bize oruç tutmayı yasakladılar. Ne askeri lise, ne hava harp okulu, ne de meslek hayatımız boyunca hiç oruç tutmadık. Namazları, tedbir adı altında ima yoluyla üç nokta belirleyerek kıldık. Örgütün elinde adeta esir hayatı yaşadık.

MAAŞTAN YÜZDE 15 KESİNTİ

Her ay maaşlarımızdan yüzde 15 kestiler. Evleneceğimiz kadınları bile örgüt içerisinden seçmemizi istediler. Örgüt abileri ile her 2 haftada bir, hiç iletişim kurmadan buluştuk. Bu abiler, aramızda gönül bağı ve yakınlık oluşmaması için 2 yılda bir değiştirildi. 8 yıllık eğitim sonunda, hiç tanımadığımız devrelerimiz ve komutanlarımızın verdiği notlara göre sınıflandırıldık. Örgüt, TSK’da görev alacak pilotlara özel önem gösterirdi. 8 yıllık bir puanlama sistemine göre hangi subayın orduda ne görev alacağı belirlenirdi. Sistemde en yüksek not olan 5 puan alanlar F-16 pilotu, 4 alanlar F-4 pilotu, 3 alanlar helikopter ve casa uçağı pilotu, 2 alanlar kule-radar subayı, 1 alanlar ise yer subayı yapıldı.”

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİT’E BAŞVURDULAR

Soruşturma aşamasında yapılan incelemede, bazı pilotların itirafçı olmak için Cumhurbaşkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na mail gönderdiği belirlendi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini belirten pilotlardan 44 üsteğmen yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2’si Albay 25 pilotun sorgusu ise sürüyor.

14 PİLOT DAHA SERBEST

Darbe girişiminin ardından 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na düzenlenen 4’üncü dalga FETÖ/ PDY operasyonunda gözaltına alınan 69 pilottan 14’ü daha, dün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan pilot sayısı 44’e yükseldi. Soruşturma kapsamında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yönelik 2’si albay 71’i üsteğmen 73 pilot hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Pilotların yakalanması için geçen 27 Ekim günü operasyon düzenlendi. Konya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 2’si albay 69 pilot gözaltına alındı. Bunlardan 44’ü dün itibariyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 25 pilotun sorgusu sürerken 4 pilot da aranıyor.

ÖKSÜZ’ÜN ‘BİR NUMARASI’ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine, 15 Temmuz’un kilit isimlerinden, firari FETÖ imamı Adil Öksüz’ün bir numaralı adamı olduğu iddia edilen Bayram Akarsu isimli şahıs yakalandı. Öğretmenlik yaptığını belirten ve FETÖ’nün sohbet toplantılarına katıldığını itiraf eden Akarsu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akarsu için 10 yıla kadar hapis isteniyor.

