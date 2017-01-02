Periler 2016´ya yemekle veda etti

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi A grubunda mücadele eden ve ligin ilk yarısını aldığı 7 galibiyet 2 mağlubiyetle liderin 2 puan gerisinde tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol takımı yemekte buluşarak moral depoladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Kent Parkı Sosyal Tesislerindeki yemekte sporcuların ligin ilk yarısını önemli bir yerde bitirmenin mutluluğu gözlerden kaçmazken, sporcuları Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Basketbol Şube Sorumlusu Cemal Vardar, Voleybol Koordinatörü Ersin Yılmaz ve İdari Menajer Sabri Can yalnız bırakmadı. Yemeğin ardından Basketbol Baş Antrenörü Gökhan Aşıcı, ikinci yarıdan itibaren öncelikli hedefleri olan play-off´lara kalmak ve hatta üst ligi zorlamak için çok daha fazla çalışacaklarını ifade etti. Voleybol Koordinatörü Ersin Yılmaz da takımın performansının herkes tarafından takdir edildiğini sporculara aktarırken bu durumdan da büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Bursa´da kadın basketbolu denildiğinde akla gelen kurumun Büyükşehir Belediyespor olduğunu vurgulayan Basketbol Şube Sorumlusu Cemal Vardar, takımın geçen yıl ortaya koyduğu performansla hak etmediği şekilde düştüğünü buna rağmen bu yıl çoğunluğu alt yapıdan gelen sporcularla bir üst ligi zorladıklarını hatırlattı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık ise sporcuları aldıkları güzel sonuçlardan dolayı tebrik ederken, öncelik hedef olan play-off ve ardından bir üst ligde yer almak adına, ikinci yarıdan itibaren antrenör Gökhan Aşıcı´nın talepleri doğrultusunda gerekli işlemleri yapacaklarını belirtti. Yemeğin sonunda Cemal Vardar, sporculara yeni yıl hediyelerini takdim etti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail