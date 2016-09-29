Pazar yerlerine ‘Yıldırım’ denetim

Yıldırım Belediyesi, pazar esnafının çalışma şartlarının daha iyi noktalara getirilerek ilçe halkının güvenli ve kaliteli hizmet alması için denetimlerini hızlandırdı. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlere Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi, Seyyar Pazarcılar Odası, Yıldırım Ziraat Odası, Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katılarak örnek bir uygulama gerçekleştirildi.

İlçede bulunan pazar yerlerinde terazilerin ayarı, mühürlerin sağlamlığını içeren ölçü ayar denetiminin yanı sıra hijyen koşulları, fiyatlar ve fiyat etiketlerinin denetimi gerçekleştirildi. Uygulamalar esnasında kurallara uymadığı tespit edilen sergi sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak işlem gerçekleştirildi.

GÜVENLİ VE KALİTELİ HİZMET

İlçedeki pazarlarda Yıldırımlılara kaliteli ve güvenli hizmet vermek adına gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Vatandaşlarımızın iyi hizmet alması ve pazar esnafının mağdur olmaması adına sivil toplum kuruluşları ile birlikte denetimlerimizi gerçekleştirerek örnek bir uygulamaya imza attık. Yıldırımlı hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda alışverişini yapabilmesi için denetim mekanizmasının çalıştığı, güvenli ve her şeyden önemlisi insan sağlığının ön planda olması öncelikli hedefimiz” dedi. Denetimlerin aralıksız olarak süreceğinin bilgisini de veren Başkan Edebali, “Çalışmalar sırasında hem vatandaşlar hem de esnaf bilgilendiriliyor. Şu ana kadar yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken hata yapan pazar esnafı uyarılıyor, bir sonraki pazarda aynı hatayı tekrar ederse bu kez cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini yapması için ekiplerimiz pazar tamamen dağılana kadar kontrollerine devam ediyor” diye konuştu.

YILDIRIM’A MODERN PAZAR YERLERİ

Yıldırım’da vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda modern ve hijyenik pazar yerleri projelerini oluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Mimarsinan, Piremir ve Millet mahallelerinde inşa edilecek modern pazar yerleri ile kalite standartlarını üst seviyelere çıkaracağız. Mahalle sakinlerinin hijyen içerisinde ve güvenle alışveriş yapabileceği tesiste satış birimleri, teknik birimler, idari birimler, mescit, abdesthane ve kafeterya ile hizmet verecek. Semt pazarlarımız mahallelerimizin merkezi konumlarında yer alarak, daha geniş alanlarda rahat alışveriş imkanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde görüşlerini ifade etti.

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