Patlamadan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı

Beşiktaş’taki bombalı saldırıya ilişkin, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen ekipler, Maçka parkını büyük bir titizlikle kontrol ederek, araştırmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ta gerçekleşen bombalı saldırının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile itfaiye görevlileri Maçka Parkı’nda ve patlamanın çalışma başlattı. Çok sayıda polisin görev yaptığı patlama alanında, tüm deliller poşetlenerek tek tek toplanıyor.

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