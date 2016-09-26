Pasaportta yeni dönem

AB’nin 72 kriteri arasındaki biyometrik pasaport uygulamasına geçiliyor. 2017 itibarıyla 4 milyon tam biyometrik pasaport hazır olacak. Çipte parmak izi ve çeşitli bilgiler dijital olarak yer alacak.



AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat konusunda bir türlü uzlaşıya varılamazken, uygulama başlasa da başlamasa da “tam biyometrik pasaporta” 2017 başı itibarıyla geçilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda 2017’nin ilk aylarından itibaren 4 milyon yeni nesil çipli pasaport hazırlanacak. Pasaport defter bedeli ise Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Uygulamadan önce pasaport almış vatandaşlar ise sadece defter ücreti ödeyerek, çipli pasaporta geçiş yapacaklar.

TÜM BİLGİLER ÇİPTE OLACAK

AB’nin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat için belirlediği 72 şart arasındaki uygulamaya, vizesiz seyahat gerçekleşse de gerçekleşmese de geçilecek. Pasaportlar polikarbon yapılı olacak ve içeriğinde bulunan çipte parmak izi, fotoğrafı ve pasaport bilgileri dijital olarak yer alacak.

Türkiye, 100 milyon liralık bütçe ayırmıştı

Pasaportların 2017 başı itibarıyla kullanmaya hazır olacağı kaydediliyor. Bu kapsamda 4 milyon pasaportun hazırlanarak 1 Ocak itibarıyla ilgili defter basımı yapan merkezlere yollanacağı ifade ediliyor. Türkiye yeni pasaportlar için yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçe ayırmıştı.

Eskisi olan 87 TL ödeyecek

Yeni pasaport alınırken, hali hazırda geçerli pasaportu bulunan vatandaşlardan, ek vergi alınmayacak. Sadece defter ücreti tahsil edilecek. Şu an defter ücreti 87 lira seviyesinde bulunuyor. Ancak hiç pasaportu bulunmayan ve ilk kez alacak olan yurttaşlar yine vergi ödemek durumunda kalacak.

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