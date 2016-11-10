Özlemle anıyoruz

Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 78. yılında anıyoruz.

Cumhuriyetin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında törenlerle anılıyor.

Ankara’da siyaset erkanı, anma törenlerinin merkezindeki Anıtkabir’deydi.

Tören, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 78 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misakımilli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tören nedeniyle Anıtkabir’de geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanlığı’nda görevli özel harekat polislerinin de görev yaptığı törene gelen ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu askerlerin kimlikleri elektronik kimlik kart okuyucularıyla tek tek kontrol edildi.

TBMM’DE TÖREN

10 Kasım dolayısıyla TBMM’de de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Katip Üyesi CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, bazı milletvekilleri, TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri ile Meclis çalışanları katıldı.

Aydın, Meclisteki Atatürk Anıtı’na “TBMM Başkanlığı” yazılı, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunan Aydın ile törene katılanlar, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

DOLMABAHÇE’YE ZİYARETÇİ AKINI

Ulu Önder’in hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine çiçekler bırakmasıyla başladı. Ardından Atatürk’ün yaşamını yitirdiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu arada Dolmabahçe’deki anma törenine katılmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

TAKSİM MEYDANI’NDA ANMA

İstanbul Taksim Meydanı’nda da anma vardı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki anma töreni İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever’in yerlerini anmasıyla başladı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla tören sona erdi. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkartıldığı Taksim Meydanı’ında polis helikopteri de görev yaptı.

ATATÜRK HAVALİMANINDA SİRENLER ÇALDI

Atatürk Havalimanı’nın Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki pasaport kontrol noktasının önünde düzenlenen tören öncesinde, İngilizce ve Türkçe bilgilendirme anonsu yapıldı. Törene katılan çalışanlar ile bazı yolcularsaatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Bu arada, E-5 karayolu üzerinde seyir halindeki bazı araçlar, saat 09.05’te durdu. Duraklarda metrobüsten inen vatandaşlar da Büyük Önder Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Seyir halindeki kimi araçların da korna çalarak, sirenlere eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de saat 9’u 5 geçe araçlarını durduran vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

“TÜRK MİLLETİNİN ORTAK DEĞERİ”

Liderler, 10 Kasım öncesinde yazılı mesajlar da yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Atatürk’ün, “Türkiye’nin ve milletin ortak değeri” olduğunu belirtti. Erdoğan’ın mesajında, 15 Temmuz vurgusu da vardı.

Cumhurbaşkanı, “15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen asil direnişle türkiye kazanımlarını muhafaza edeceğini dünyaya ilan etmiştir” dedi

Başbakan Binali Yıldırım ise mesajında, Atatürk’ün, Türk milletini milli irade, adalet, insan hakları ve demokrasi ideali etrafında birleştirdiğini vurguladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajında ise hükümete eleştiri vardı. Kılıçdaroğlu, “Sorumluluk makamında olanların gaflet ve delaleti nedeniyle birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditlerin tarihte eşi benzeri görülmedik oranda arttığı, terör saldırılarıyla kahraman çocuklarımızın şehit edildiği bu günlerde, onun ışığı çok daha parlak bir şekilde yolumuzu aydınlatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin ana direği olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimiz kuruluş ilke ve iradesiyle yaşadığı müddetçe bu gerçek değişmeyecek” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise, “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi; barış ve güvenliğin teminatı etkin, caydırıcı, saygın gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla görevimizin başında, asil milletimizin hizmetinde ve Atatürk’ün izindeyiz.” mesajını paylaştı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail