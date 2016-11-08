Oyunu uzayda kullandı!

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevini sürdüren astronot Shane Kimbrough, ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri için oy kullandı.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Kimbrough’un ABD’de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için oy pusulasını seçimden önce doldurduğu bildirildi.

Açıklamada, Soyuz kapsülüyle 7 Temmuz’da UUİ’ye gönderilen Amerikalı astronot Kate Rubins’in de yaklaşık 4 aylık görev süresinin ardından 31 Ekim’de yeryüzüne dönmeden önce posta yoluyla oy kullandığı duyuruldu.

UUİ’de görev yapmak üzere 19 Ekim’de uzaya fırlatılan Soyuz kapsülündeki görevlilerden biri olan Kimbrough, yolculuğundan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uzaydan oy kullandım demek ayrıcalıklı olacak. Yeni başkan kim olursa olsun karşılamaktan memnuniyet duyacağım.” demişti.

UZAY İSTASYONUNDAN OY VERME İŞLEMİ İLK DEĞİL

ABD’de 2008 yılında yapılan başkanlık seçiminde UUİ’de görevli iki Amerikalı astronot da oy kullanmıştı.

NASA tarafından naklen yayınlanan görüntülere göre, astronotlar Mike Fincke ve Gregory Chamitoff, dünyadan 354 kilometre uzaklıkta yörüngede oy kullanmış ve Amerikan vatandaşlarına sandığa gitme çağrısında bulunmuştu.

Teksas Eyalet Parlamentosu tarafından 1997 yılında kabul edilen bir yasa, uzay istasyonlarında bulunan astronotların uzaydan oy kullanabilmesine imkan tanıyor.

Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz kapsülünde Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Andrey Borisenko ile NASA astronotu Shane Kimbrough bulunuyordu. Uzay boşluğunda iki günlük yolculuğun ardından 21 Ekim’de UUİ’ye ulaşan Ryzhikov, Borisenko ve Kimbrough, istasyonda 4 ay kalacak.

NASA’dan 26 Ekim’de yapılan açıklamada, yörünge laboratuvarının yeni kabin üyesi astronot Shane Kimbrough’un ilk bilimsel görevlerinden biri olan Veg-03 deneyine başladığı ve görevli astronotların ilk kez “kes, yeniden yetiştir” hasat tekniğini uygulayarak Sebze Üretim Sistemi (Veggie) Programı kapsamında üçüncü kez kırmızı marul tohumu ekmeye başladığı ifade edilmişti.

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