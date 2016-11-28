“Oyuncaklarını Hasta Kardeşinle Paylaş”

Bursa Ağız ve Diş Hastanesinde “Oyuncaklarını Hasta Kardeşinle Paylaş” projesi kapsamında oluşturulan “Oyuncak Kumbarası” diş muayenesinden korkan çocukların yüzünü güldürdü.



Hastanede oluşturulan oyuncak kumbarasının Ekim ayından itibaren hizmet verdiğini açıklayan Hastane Yöneticisi Dt.Lütfi Çiftçi, sosyal sorumluluk projesine imza atarak çocukların yüzünü güldürdüklerini belirterek, “Bu uygulama devlet hastaneleri arasında bir ilk. Oyuncakları yardımsever vatandaşlar, hastane personeli ve onların yakınlarından temin ettik. Oyuncak kumbaramızda çocuklar için her yaşa yönelik yaklaşık bin parça ürünümüz mevcut. Hastanelerin aynı zamanda sosyal bir mekân olduğunu unutmamak lazım. Amacımız çocukların muayenelerini daha kolay yapmak ve kendi personelimiz içinde sosyal yardım bilinci ve farkındalığını geliştirmek” dedi.

Hastane Koordinatörü ve Başhekim Yardımcısı Dt.Arzu Göncü ise, “Bu projede ki amacımız hastanemize gelen çocuklarımızın tedavilerini eğlenceli ve keyifli hale getirerek, diş hekimi fobisi oluşmasını engellemek ve bunu yaparken çocuklarımızın oyuncaklarını başka çocuklarla paylaşmasını sağlayarak, çocuklarımıza sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılamaktır. Bu nedenle “Oyuncağını hasta kardeşinle paylaş” adı altında tüm hastane personelinden ve hayırsever vatandaşlardan toplanan oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayarak projenin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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