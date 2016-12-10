Oya Baydar’a Fransa’dan edebiyat ödülü

Türk-Fransız Edebiyat Ödülü, “Sıcak Külleri Kaldı” adlı romanıyla Oya Baydar’a verildi

Törende konuşan Baydar, “Türkiye’de ve dünyada dayanışmaya her zamankinden daha faza ihtiyacımız olduğu bir dönemde böyle bir ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül komitesi başkanı Yazar Kenize Murad, Baydar’a romanında Türkiye’de 1980’li yıllarda yaşanan olayları çok iyi yansıttığı için ödül verdiklerini söyledi. Komitede Murad’ın yanı sıra Venus Khoury Ghata, Nedim Gürsel, Ali Kazancıgil, Gaye Petek, Timur Muhittin ve Alexandre Jevakhoff da bulunuyor.Baydar, ödül töreninin ardından Fransızca’ya “Et ne reste que descendres” adıyla çevrilen kitabını okurları için imzaladı. Türk-Fransız Edebiyat ödülü, her yıl Türkiye konulu roman veya denemekaleme alan Türk ya da Fransız bir yazara veriliyor.

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