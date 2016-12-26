Otoparklar Uludağ´a kalite getirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. ve 2. Oteller Bölgesi’ne kazandırılan toplam 1400 araçlık 3 otopark, her yıl yaşanan keşmekeşin önüne geçerek Uludağ’a yakışan bir görüntü oluşturdu. 2. Oteller Bölgesi’nde yer alan 800 araçlık otoparkta incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ’daki en büyük problemlerden biri olan otopark sıkıntısının Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle tarihe karıştığını, yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte dağın kalitesinin çok daha fazla artacağını söyledi.

Bursa’nın sahip olduğu en önemli doğal değerlerden biri olan Uludağ’ın sadece kış mevsiminde değil yılın 12 ayı turizme hizmet vermesi için altyapıdan ulaşıma, seyir teraslarından spor alanlarının düzenlemesine kadar her alanda önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kayak sezonunda yaşanan parklanma sorununu da çözüme kavuşturdu. Otopark olmaması yüzünden tatilcilerin araçlarını otel önlerine ve cadde üzerine park etmesi, bir taraftan kayak yapmak isteyen vatandaşların yolda yürümesine engel olurken diğer taraftan Uludağ’a yakışmayan görüntü kirliliğine yol açıyordu. Sıkıntının giderilmesi için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, 2. Oteller Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun karşısına 800 araçlık, Oteller Camii’nin yanında bulunan alana 400 araçlık ve Alkoçlar Otelin üzerine de 200 araçlık otopark alanı kazandırarak işletmecilerin ve halkın beklentisine cevap verdi.

2. Oteller Bölgesi’nde yer alan 800 araçlık otopark alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ’ın daha popüler olması yolundaki adımları atmaya devam ettiklerini söyledi. Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak Uludağ’da daha önce yaşanan sıkıntıların baş göstermemesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Altepe, daha kaliteli bir kış merkezine doğru hızla ilerlediklerini ifade etti. Konuşmasında Uludağ’ın en büyük eksikliklerinin başında parklanmanın geldiğini vurgulayan Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak turizm bölgesindeki tüm otoparkların işletmesine el attıklarını anlattı. Şu anda dağdaki otopark alanlarının tertemiz tutulduğunu ifade eden Başkan Altepe, “Uludağ’a gelen araçların artık gelişigüzel park etmesine izin vermiyoruz. Dağa gelen araçları otopark alanlarına yönlendiriyoruz. Bu sayede oteller bölgesinde onca yıl sonra trafik ilk defa düzene girmiş oldu. Yapacağımız çalışmalarla Uludağ’ın kalitesini çok daha artıracağız. Kazanan hem işletmecilerimiz, hem Bursa hem de Türkiye olacak” dedi.

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