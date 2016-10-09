Otomotiv ihracatında artış sürüyor

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotivin yükseliş grafiği, dokuz günlük bayram tatiline rağmen eylül ayında da devam etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör ihracatı eylül ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 1 milyar 942 milyon dolar oldu.



Eylül ayında da ihracat liderliğini sürdüren otomotivde, bazı ürün gruplarında ABD gibi ülkelere yüzde 100’e varan oranlarda artışlar yaşandı. Yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na ihracat yüzde 64, İran’a da yüzde 43 artış gösterdi.

Yılsonu hedefi 23 milyar Dolar

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin yükseliş grafiği, dokuz günlük uzun bayram tatiline rağmen eylül ayında da devam etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör ihracatı eylül ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 1 milyar 942 milyon dolar oldu. Eylülde 2 milyar dolar sınırına dayanan otomotiv endüstrisinin toplam ihracattan aldığı pay, son aylardaki en yüksek oranlardan birisi olan yüzde 18,6’ya ulaştı. Otomotivin ocak-eylül dönemi ihracatı da yüzde 11,2 artışla 17 milyar 81 milyon dolara çıkarken, yılsonu hedefi olan 23 milyar dolara ulaşma yolunda önemli bir aşama daha kaydedildi.

ABD gibi ülkelere yüzde 100’e varan oranlarda artış

Eylül ayında değer bazında en fazla ihracat kaydeden sektör olarak liderliğini sürdüren otomotivde, bazı ürün gruplarında Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere yüzde 100’e varan oranlarda artış oldu. Yine Rusya Federasyonu’na ihracat yüzde 64, alternatif pazarlardan İran’a ise yüzde 43 artış gösterdi.

OİB verilerine göre, otomotiv yan sanayi ihracatı eylül ayında yüzde 3 artarak 733 milyon dolara yükselirken, binek otomobiller ihracatı da yüzde 12 artarak 711 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 16 azalarak 344 milyon dolar olurken, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 1 artarak 101 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayi ürün grubunda en fazla satış yapılan ülke olan Almanya’ya yönelik ihracat eylül ayında yüzde 6 artarken, önemli pazarlardan Romanya’ya yüzde 10, İran’a yüzde 41, Polonya’ya yüzde 25 arttı. Binek otomobiller ürün grubunda en büyük iki pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 115, Fransa’ya yüzde 56 artarken, diğer önemli pazarlardan Polonya’ya yüzde 55, Hollanda’ya yüzde 227 ihracat artışı kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubunda en büyük pazar olan İtalya’ya yüzde 8 ihracat düşüşü yaşanırken, önemli pazarlardan Amerika Birleşik Devletleri’ne ise yüzde 100 gibi yüksek bir oranda artış kaydedildi. Bu ürün grubunda Birleşik Krallık’a yüzde 56, Fransa’ya yüzde 32 ve Belçika’ya ise yüzde 33 düşüş görüldü. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 18, Almanya’ya yüzde 5 ihracat düşüşü görülürken, İtalya’ya yüzde 106 gibi yüksek oranlarda artış oldu.

Ülke bazında en büyük pazarlara artış yüzde 50’ye ulaştı

Otomotivin eylül ayındaki yükselişi, ülkeler bazında da kendini gösterdi. Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracat yüzde 7 artışla 312 milyon dolar olurken, ikinci büyük pazar İtalya’ya yüzde 49 artışla 262 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Fransa’ya ise yüzde 19 artışla 219 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya’ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 115, Fransa’ya yönelik artışta da binek otomobiller ihracatının yüzde 56 artması etkili oldu.

Sektörün önemli pazarlarından Romanya’ya yüzde 20, Polonya’ya yüzde 51, Hollanda’ya yüzde 38, Rusya’ya yüzde 64, İran’a yüzde 43 ihracat artışı kaydedilirken, Birleşik Krallık’a yüzde 30, Belçika’ya yüzde 22, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 43 düşüş görüldü. Birleşik Krallık’a ihracat azalmasında eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 56 düşmesi etkili olurken, Amerika Birleşik Devletleri’ne satışların azalmasında ise binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 19 düşmesi etkili oldu.

Ülke grubunda en büyük pazar AB’ye ihracat yüzde 8 arttı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu pazarında yüzde 80’lik payı ile en büyük pazarı olan AB’ye ihracatı, eylül ayında yüzde 8 artışla 1 milyar 562 milyon dolar oldu. Eylülde alternatif pazarlar arasındaki Eski Doğu Bloku Ülkeleri’ne yüzde 50 ihracat artışı yaşanırken, Orta Doğu Ülkeleri’ne yüzde 25, Amerika Ülkeleri’ne yüzde 27 düşüş oldu.

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