Otomobil sahipleri dikkat!

Otomobil alımında ÖTV düzenlemesi, yalnız küçük silindir hacmine sahip ama lüks olan araçları değil ultra lüks araçların vergisini de artıracak. Vergisiz fiyatı 30-40 bin lira olan araçlarda ise vergi indirimi olabilir.

Meclis’e gönderilen taslağa göre Bakanlar Kurulu otomobilin ilk satın alımındaki Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artık sadece silindir hacmine göre değil fiyatına, cinsine, emisyon oranına, yük ve yolcu taşıma kapasitesine göre de değerlendirecek.

Vergi oranını bu kalemlere bakarak bir katına kadar artırabilecek. Halen silindir hacmi 1.600 cc’ye kadar olan araçlar yüzde 45, 1.600 ile 2.000 arasında olanlar yüzde 90 ve 2.000’in üstünde olanlar yüzde 145 vergi ödüyor.

Bu durumda silindir hacmi 1.600’ün hemen altında yani 1.595 olan özellikle üç lüks markanın bu tip otomobillerinde vergi artışı meydana gelecek.

Habertürk’ün haberine göre, Maliye Bakanı Naci Ağbal, otomobilin ÖTV’sindeki bu artışların piyasayı rahatsız edecek veya bozacak kadar yüksek oranlı olmayacağını belirtti.

Motor silindir hacmi, fiyat ve emisyon oranı dikkate alınarak yapılacak yeni vergi oranları ile lüks ve ultra lüks araçlarda bir miktar daha vergi artışı olabilecek. Artış oranları çok abartılı olmayacak.

Ağbal, bazı araçlar için vergi indirimi olabileceğini belirtti. Vergisiz fiyatı 30-40 bin lira ve emisyonu düşük olan araçlarda biraz indirim, silindir hacmi 1.600 cc’nin altında olmasına rağmen vergisiz fiyatı 100 bin liranın üstünde olan araçlara biraz fazla vergi artışı ve lüks ve ultra lükslere ise yine çok yüksek olmayacak vergi artışı olabilir.

Piyasada lüks araçların vergi avantajı sağlamak için şirketler adına alınıp daha sonra şahısların kullandığı araçlarla ilgili bir düzenlemeye ise gidilmeyecek.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail