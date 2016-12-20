Otomobil firmalarında kadın çalışan sayısı artıyor!

Ağırlıklı olarak ofislerde görev yapan kadınlar, artık üretim hatlarında çalışıyor. Ford Otosan, Oyak Renault, Hyundai ve Toyota’dan sonra son olarak Tofaş da fabrikada kadın işçi çalıştırmaya başladı



Otomotiv sektörü erkeklerin egemen olduğu bir sektör. Ancak son yıllarda otomotiv sektöründe kadın çalışanların sayısı hızla artıyor. Satış, pazarlama, reklam, insan kaynakları ve iletişim gibi bölümlerde yöneticilik yapıyorlar. Otomotiv dünyasının geleceğinde söz sahibi olarak, kritik görevlerde çalışıyorlar. Ancak Türk otomotiv sanayisinde devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor. Ağırlıklı olarak ofislerde görev yapan kadınların, artık üretim hatlarında da çalıştığı görülüyor. Kadın işçiler, erkek meslektaşları gibi fabrikada otomobil üretiyor. Bugün Türkiye’de Ford Otosan, Oyak Renault, Hyundai ve Toyota’da kadın çalışanlar üretim hatlarında görev yapıyor.

Bu firmalara son olarak Tofaş da katıldı. Tofaş’ın Bursa’daki tesislerinde 500 kadın işçi üretim hatlarında çalışmaya başladı. İş hayatında kadın çalışanların sayısının arttığını söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, kadınların ekonomiye katılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Üçüncü vardiya ile birlikte 3 bin 500 kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Eroldu, “Bunların 500’ü ise kadın işçi. Üretim hattı çok renklendi. Makyajlı genç kızlar çalışıyor” dedi. Kadın işçilerin üretim hattında çalışmaya başlamasıyla birlikte erkek işçilerin, “CEO kadınlara önem veriyor” diye şikayet ettiklerini ifade etti.

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