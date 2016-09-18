Olay, yaklaşık bir hafta önce Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı karşısında meydana geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Fidan Markaya (20),

mesai sonrası iş yerine ait servis otobüsüne bindi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüsten inmek isteyen genç kız, otobüsün hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yaklaşık bir haftadır tedavi gören Fidan Markaya yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.