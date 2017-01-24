Osmaniyeli kadın çiftçilere girişimcilik eğitimi

Osmaniye’de ‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ programı kapsamında yaşları 18 ile 40 arasında değişen kadın çiftçilere girişimcilik eğitimi verilecek.



Merkez, Hasanbeyli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Kadirli ve Sumbas ilçelerinden 75 genç kadın çiftçinin eğitim alacağı uygulamanın hazırlıklarına başlandı.

Çalışmalarla ilili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İL Müdürü İbrahim Sağlam, eğitime katılacak kadın girişimcilerin daha sonra proje hazırlayacağını söyledi. Sağlam “Bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek ilk üçe giren projeler ödüllendirilecek. Proje Pazarı ve Sertifika Dağıtım Töreni sonunda ilimizi temsil edecek olan kadın çiftçi ve projesi, Bakanlığın belirleyeceği bir tarihte 16 ilin projeleriyle yarışacak” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail