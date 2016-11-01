Osmangazi’de su kesintisi
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Osmangazi İlçesi Demirtaş’ta 2 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; yapılacak çalışmalar nedeniyle Osmangazi İlçesi Demirtaş Barbaros, Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde, 02 Kasım Çarşamba günü (YARIN) ile 2 Aralık Cuma tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.
Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su, belirtilen zamandan daha önce verilebileceği için vatandaşların duyarlı olmaları istendi.