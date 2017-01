Oscar adayları belli oldu

89. Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu. 6 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Akademi ödüllerinin (Oscar) adayları bugün duyuruldu. La La Land (Aşıklar Şehri) tam 14 dalda Oscar’a aday gösterilerek rekortmen filmler arasına girdi.

Sinema ve Sahne Sanatları Akademisi’nin belirlediği ve Beverly Hills’te açıklanmaya başlandı. Şu ana kadar belirlenen adaylar şöyle:

En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Sinematografi:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Belgesel:

Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

En İyi Kostüm:

Allied

Fantastic Beeast and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One- A Star Wars Story

13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Belgesel:

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Vatabi: My Homeland

The White Helmets

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

