Oruç Bey Projesi’ne onay çıktı

Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bursa’nın tarihi kimliğinin gün yüzüne çıkacağı Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hisar’da tarih yeniden canlanacak” dedi.



Geçmişi 7 bin yıl öncesine uzanan tarihi Bursa’nın ilk yerleşim alanının bulunduğu Hisar İçi, Osmangazi Belediyesi’nin ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ sloganıyla hazırladığı proje ile yeniden ayağa kaldırılıyor. Hisar İçi Kentsel Yenileme projesinin ilk etabı olan Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma projesi, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar içerisinde gerçekleştirilecek dönüşümün ilk etabı olan Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma projesi ile ilgili ihalenin kısa süre içerisinde yapılarak, bölgenin tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkartacak çalışmaların yakın zamanda başlayacağını söyledi.

“HİSAR’I BÜTÜN OLARAK ELE ALIYORUZ”

Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri ile birlikte, projenin gerçekleştirileceği Oruçbey Caddesi ile yine Hisar İçi Kentsel Yenileme projesinin bir parçası olan Arkeopark alanında incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hisar Bursa’nın tarihi geçmişini içinde barındıran, eski Bursa olarak bilinen bir bölge. Bizler de, bölgenin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartmak için Hisar’ı bir bütün olarak çalışıyoruz. Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma projesi, çalışmalarımızın ilk etabını oluşturuyor. Hazırlamış olduğumuz proje, yapılan incelemelerin ardından kurul tarafından da onaylandı” dedi.

“HEDEFİMİZ HİSAR’IN TARİHİ KİMLİĞİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI”

Kurul başkanı ve üyeleriyle birlikte, projenin gerçekleştirileceği Oruçbey Caddesi’ni gezerek incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Dündar, “Projemize son şeklini verdikten sonra, kurul üyeleri de uygulama alanıyla ilgili fikirlerini bizimle paylaştı. Yapacak olduğumuz cephe sağlıklaştırma, zemin kaplama ve cephe yenileme çalışmaları, Hisar’ın tarihi kimliğinin ortaya çıkartılarak yarınlara taşınması ve bölgenin turizme kazandırılması adına çok önemsediğimiz bir çalışma. Hedefimiz tüm Hisar’ın, tarihi şehir olarak yeniden ayağa kaldırılması. Çöküntü halini alan bölgelerin yenilenmesi, yeni fonksiyonlarla birlikte bölgenin yaşayan bir tarihi kimlik kazanması. Bu çalışmada birçok kişinin emeği, katkısı var. Bölgeyi bizlerle gezip incelemelerde bulunan, değerli fikirlerini paylaşan kurul üyelerimize de, bu süreçte bize verdikleri destek ve projemize sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum. En kısa sürede uygulamaya geçeceğiz. Projemiz bölgemize, Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Bursa’nın tarihi kimliğine yepyeni bir görünüm kazandıracak olan Hisar İçi Kentsel Yenileme projesinin ilk etap uygulama alanında incelemelerde bulunanBursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Murat Taş, inceleme gezisi sonrası yaptığı değerlendirmede, “Aslında Hisar bölgesi, tarihi Bursa için kendi başına bir marka. Buraların aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması adına çok doğru bulduğumuz bir proje. Osmangazi Belediyesi’nin, kültürel mirası koruma adına yaptığı çalışmaları incelemek için, projenin uygulanacağı alanda bir inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Bazı konuları yerinde tespit edip kendileri ile fikirlerimizi paylaştık. Hisar bölgesi, Bursa için önemli bir alan. Zaman içerisinde bölgede uygun olmayan bir takım yapılanmalar söz konusu olmuş ve mevcut kültürel varlıklarla ilgili bir takım olumsuz adımlar atılmış. Bunları ortaya çıkartıp, güzelleştirmek, iyileştirmek adına belediyemiz önemli çalışmalar yapıyor. Bursa için son derece faydalı bir proje” dedi.

İnceleme gezisi sırasında Oruçbey Caddesi üzerinde oturan vatandaşlarla da görüşerek proje hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Dündar, Zehra Övercan isimli vatandaşın daveti üzerine evinin bahçesine girerek bir süre sohbet etti. Başkan Dündar ve kurul üyeleri ile görüşen Övercan, “Burası tarihi bir sokak. Başkanımız, caddedeki evlerin dış cephelerinin aslına uygun şekilde yenileneceğini ve tarihi dokunun ortaya çıkacağını söyledi. Bu çalışma ile birlikte semtimizin çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Tarihi dokunun da kaybolmaması adına projeyi çok yerinde buluyorum. Bizim evimiz de yüz yıl önceki dokusu korunarak yaklaşık 30 yıl kadar önce yeniden yapılmış bir bina. 24 yıldır ben burada oturuyorum. Büyük bir sevinçle çalışmanın başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

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