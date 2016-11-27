Ortak yaşam alanları değer kazanıyor

Uygun bir alanı olmadığı için cenaze namazları bile dar sokakta kılınan Değirmenlikızık Eski Camii, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla ferah bir avluya bir lokale kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bölge halkının yıllardır önemli bir talebi olan cami meydan düzenleme çalışmasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayata geçirdiği projelerle hastane, okul, cami gibi ortak yaşam alanlarındaki kaliteyi de en üst seviyeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın en eski mahallelerinden olan Değirmenlikızık’taki 126 yıllık Eski Cami’ye de bir meydan kazandırdı. Bölge halkının yıllardır en önemli taleplerinden biri olan ve uygun alan olmadığı için cenaze namazları bile dar bir sokakta kılınan Değirmenlikızık Eski Camii, yandaki iki binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmasının ardından uygun bir meydana kavuşmuş oldu. Binaların kamulaştırılmasının ardından elde edilen 400 metrekare alana abdest alma yerleri, lokal ve modern bir meydan kazandırıldı.

Mahalleye değer kattı

Değirmenlikızık Eski Cami’de tamamlanan meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hastane, okul ve cami gibi halkın ortak kullanım alanlarındaki yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Değirmenlikızık’ın da Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, “Yoğun yapılaşma nedeniyle bu mahallemiz de yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından yoksun. Hatta camide uygun alan olmadığı için cenaze namazları bile dar bir sokakta kılınıyordu. Halkımızın da yıllardan buraya bir meydan kazandırılması yönünde talebi vardı. Çalışmalarımı başlattık, hemen yandaki iki binayı kamulaştırıp, gerekli düzenlemeleri tamamladık. Abdest alma yerleri, lokali ve avlusu ile Eski cami, mahalleye de ayrı bir değer kattı. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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