Örnek Vatandaşa Aktaş’tan Sürpriz Ziyaret

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeniceköy Mahallesinde her gün sabah namazını kıldıktan sonra evinin önünü süpürerek örnek ve bir davranışa imza atan 71 yaşındaki Selime Başaran’ı ziyaret ederek hediye takdim etti.

Çevre temizliği ve zamansız çöplerle mücadele konusunda ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen halen bu konularda sıkıntı yaşanan İnegöl’de, 71 yaşındaki Selime Başaran uzun yıllardır sürdürdüğü alışkanlığı ile adeta ilçe halkına örnek oluyor. Yeniceköy Mahallesi’nde ikamet eden Selime teyze, eşi 72 yaşındaki Ali Başaran ile birlikte her gün sabah namazını kıldıktan sonra eline süpürgesini alarak evinin önünde temizliğe koyuluyor.

Yıllardır bu alışkanlığını sürdüren ve haftanın 7 günü evinin önünü temizleyerek örnek bir davranışa imza atan Selime teyzenin bu davranışı, İnegöl Belediyesi’nin de dikkatinden kaçmadı. İnegöl Belediyesi Yenice Koordinatörü Durmuş Aydın, Selime teyzenin bu davranışını fark edince durumu Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a bildirdi. Başkan Aktaş, beraberindeki yöneticilerle birlikte Selime teyze ve eşi Ali Başaran’ı evlerinde ziyaret ederek kendilerine hediyeler takdim etti. Aktaş, bu davranışın herkese örnek olması gerektiğine vurgu yaparak Selime-Ali Başaran çiftine tebriklerini iletti.

ÖRNEK DAVRANIŞ DİKKATİMİZİ ÇEKTİ

Başkan Aktaş, ziyaret sırasında bir açıklama da yaparak Selime-Ali Başaran çiftinin bu alışkanlıklarının herkese örnek olması gerektiğini belirtti. Aktaş, “Bugün çok değerli iki büyüğümüz Selime teyzemiz ve değerli eşi Ali Başaran amcamızı Yeniceköy Mahallemizden olan yönetici arkadaşımız ve Yeniceköy Koordinatörümüz ile birlikte ziyarete geldik. Aslında onlar her sorumlu vatandaşın yapması gerekeni yapıyorlar. Fakat artık bu sorumluluklarımızı o kadar az yerine getiriyoruz ki doğal olarak da ister istemez bu tür davranışlar direk dikkat çekiyor. Koordinatör arkadaşımız Durmuş Beyin bizlere ifade ettiği şekliyle sabah mahallemizi gezerken burada özellikle amcamız ve teyzemizle alakalı davranışlarının dikkatini çektiğini belirterek bize bununla ilgili fotoğraflar da göndermişti. Her sabah rutin bir şekilde düzenli olarak evlerinin önünü temizliyorlar. Ve bunu sabah çok erken saatte yapıyorlar. Sabah namazına müteakip temizliklerini yapıyorlar” dedi.

TÜM İNEGÖL’E VE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI

Evlerinin önünde gerekli temizliği belediye ekiplerini beklemeden kendilerinin yaptıklarını duyunca böyle güzel bir davranışa karşılık kendilerini ziyaret edip hediyeler takdim etmek istediklerini kaydeden Aktaş, “Çok amiyane bir tabir var; herkes evinin önünü süpürürse mahalle güzel olur, mahalleler güzel olursa şehir güzel olur, şehirler güzel olursa ülke güzel olur, ülkeler güzel olursa dünya güzel olur. Nihayetinde onlar herkesin yapması gerekeni çok büyük bir samimiyet ve kararlılıkla yerine getiren insanlar. Ben Ali Amcamıza rahatsız olması hasebiyle de Allah’tan acil şifalar diliyorum. Selime teyzeme de çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Hiç ihmal edip aksatmadan bu işi yaptığı için. Bu hareketin de tüm İnegöl’e ve Türkiye’ye örnek olması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Aktaş, ziyareti sırasında Selime teyzeye fincan takımı ve çiçek, Ali amcaya ise çikolata takdiminde bulundu.

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