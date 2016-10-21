Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
21 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Manisa’da, ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.
Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Olay, bugün saat 20.15 sıralarında Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahalle Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden geçen bir çoban, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının yaklaşık 20 gün önce öldüğü tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak : DHA

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